Pune Apple New Retail Store: पुणे के कोरेगांव पार्क में खुला एप्पल का नया रिटेल स्टोर, कोपा मॉल में उमड़ी भारी भीड़! देखें VIDEO

Pune Apple Retail Store Opens: पुणे के कोरेगांव पार्क स्थित कोपा मॉल में एप्पल (Apple) ने गुरुवार 4 सितम्बर को अपने पहले रिटेल स्टोर और भारत में चौथे स्टोर का उद्घाटन किया, जिसके लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी. गुरुवार को दोपहर 1 बजे IST में जनता के लिए खोले गए. यह स्टोर मुंबई, दिल्ली और हाल ही में बेंगलुरु में खुले Apple स्टोर्स के बाद भारत में कंपनी का चौथा रिटेल स्टोर है.

Apple वाइस प्रेसिडेंट की प्रतिक्रिया

वहीं इससे पहले Apple की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट (रिटेल) डिएर्ड्रे ओ’ब्रायन ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, “बेंगलुरु में हाल ही में एक नया स्टोर खोलने के बाद, हम पुणे में Apple कोरेगांव पार्क का अनावरण करने के लिए बेहद उत्साहित हैं. पुणे एक ऐतिहासिक और रचनात्मक शहर है, और यह स्टोर ग्राहकों के लिए एक नया केंद्र है, जहां वे नए उत्पाद खरीद सकते हैं, अपने मौजूदा डिवाइस के लिए सहायता ले सकते हैं, या रचनात्मक प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं.

कोपा मॉल में लोगों की उमड़ी भारी भीड़

Massive Crowd Gathers At Kopa Mall In Pune’s Koregaon Park As Apple Retail Store Opens pic.twitter.com/thO16pH7t7 — Pune First (@Pune_First) September 4, 2025

स्टोर की विशेषताएं और सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, Apple कोरेगांव पार्क में 11 भारतीय राज्यों से आए 68 कर्मचारी कार्यरत हैं। ये कर्मचारी ग्राहकों को iPhone 16 सीरीज, Apple Pencil Pro के साथ iPad Air, M4-पावर्ड MacBook Air जैसे नए डिवाइस खरीदने में सहायता करेंगे। स्टोर में व्यक्तिगत सेटअप, iOS पर स्विच करने के लिए चरण-दर-चरण मार्गदर्शन, Apple Trade In और वित्तपोषण योजनाओं जैसी रिटेल सेवाएं उपलब्ध हैं।

ग्राहक स्टोर में प्रवेश करते ही उत्पाद टेबल और Apple Music, Apple TV+ जैसी सेवाओं के लिए समर्पित क्षेत्रों का अनुभव कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर करने वालों के लिए एक समर्पित Apple पिकअप क्षेत्र भी है, जो उनकी सुविधानुसार खरीदारी को आसान बनाता है.

पुणे में Apple की बढ़ती मौजूदगी

Apple कोरेगांव पार्क, मुंबई (Apple BKC), दिल्ली (Apple Saket) और बेंगलुरु (Apple Hebbal) के बाद भारत में Apple का चौथा रिटेल स्टोर है. कंपनी इस साल भारत में पांच अतिरिक्त स्टोर खोलने की योजना की घोषणा की थी, और पुणे का यह स्टोर उसी दिशा में एक कदम है.

भविष्य की योजनाएं

हालांकि इस समाचार में iPhone 17 रेंज के लॉन्च का कोई आधिकारिक उल्लेख नहीं है, लेकिन Apple भारत में अपने उत्पादन का विस्तार कर रहा है। कंपनी की योजना iPhone 17 के सभी मॉडल भारत में असेंबल करने की है, जिससे देश में उसकी विनिर्माण उपस्थिति और मजबूत होगी.