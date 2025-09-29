Mumbai: मुंबई के आर्थर रोड जेल में कैदियों के बीच मारपीट, विवाद सुलझाने गए जेल अधिकारी पर एक आरोपी ने किया हमला

Credit-(Pixabay)

मुंबई, महाराष्ट्र: मुंबई (Mumbai) के आर्थर रोड जेल (Arthur Road Jail) में एक बड़ी घटना सामने आई है. जहांपर कैदियों के बीच मारपीट हुई. इन्हें रोकने के लिए गए एक जेल अधिकारी पर भी एक कैदी ने हमला कर दिया.बताया जा रहा है की जेल अधिकारी राकेश चव्हाण बीच-बचाव करने पहुंचे थे. लेकिन इसी दौरान कैदी अफान सैफीउदीन खान भड़क उठा.उसने न केवल गाली-गलौज की बल्कि राकेश चव्हाण को जान से मारने की धमकी भी दी और उन पर हमला कर दिया.

हमले में अधिकारी को बुरी तरह पीटा गया और उनका सिर गेट से टकराया गया, जिससे वे घायल हो गए. इस घटना के बाद जेल में हड़कंप मच गया. ये भी पढ़े:Mumbai Jail Gang War: मुंबई की आर्थर रोड जेल में गैंगस्टर प्रसाद पुजारी पर हमला, 7 कैदियों पर मामला दर्ज

घायल अधिकारी हॉस्पिटल में भर्ती

घटना के तुरंत बाद अन्य जेलकर्मियों ने अफान खान को काबू में किया और उसे बैरक नंबर दो में डाल दिया. वहीं, घायल राकेश चव्हाण को तुरंत हॉस्पिटल (Hospital) ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है.

आरोपी पर पुलिस ने दर्ज किया मामला

सूचना मिलते ही एन. एम. जोशी मार्ग पुलिस (Police) और क्राइम ब्रांच के अधिकारी जेल पहुंचे. राकेश चव्हाण की शिकायत के आधार पर अफान खान के खिलाफ गंभीर चोट पहुंचाने, सरकारी काम में बाधा डालने और अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है.माना जा रहा है कि पुलिस जल्द ही आरोपी को औपचारिक रूप से गिरफ्तार करेगी.