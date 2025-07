VIDEO: गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय के उद्घाटन के लिए पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, स्वागत के लिए खड़े स्कूली बच्चों को बांटे चॉकलेट

President Murmu in Gorakhpur: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने एकदिवसीय गोरखपुर दौरे पर हैं, इस दौरान वह महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय पहुंचीं, जहां वह कुछ ही देर में विश्वविद्यालय का औपचारिक उद्घाटन करेंगी. महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय के बाहर स्वागत के लिए बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे सड़क किनारे खड़े थे. बच्चों के उत्साह और प्रेम को देखकर राष्ट्रपति मुर्मू ने खुद उनके पास जाकर उन्हें चॉकलेट बांटी. इस दिलचस्प और स्नेह से भरे पल का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि राष्ट्रपति मुर्मू बच्चों से मुस्कुराते हुए मिल रही हैं और अपने हाथों से उन्हें चॉकलेट दे रही हैं. बच्चों के चेहरों पर खुशी और गर्व का भाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है. यह भी पढ़े: Delhi: मिस्त्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने किया स्वागत (Video)

#WATCH | UP | President Droupadi Murmu gives chocolates to school students who have gathered to welcome her in Gorakhpur. pic.twitter.com/vgax2RyAeW

— ANI (@ANI) July 1, 2025