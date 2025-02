Aero India Show 2025: बेंगलुरु में एयरो इंडिया शो 2025 की तैयारियां जोरों पर; फ्लाइट शेड्यूल में बदलाव, यात्री एयरलाइंस से लेते रहें अपडेट

Aero India 2025 Show, Bengaluru: बेंगलुरु में 10 से 14 फरवरी तक होने वाले एरो इंडिया 2025 शो को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं. इस दौरान केंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (BLR) ने 5 से 14 फरवरी तक एयरस्पेस प्रतिबंध के कारण अस्थायी रूप से उड़ानों में बदलाव की घोषणा की है. BLR एयरपोर्ट ने सोशल मीडिया पर यात्रियों को सलाह दी है कि वे अपनी फ्लाइट शेड्यूल और एयरस्पेस क्लोजर टाइमिंग की जानकारी के लिए अपनी एयरलाइन से अपडेट लेते रहें. यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना सोच-समझकर बनाने की सलाह दी गई है।

कर्नाटक के येलहंका स्थित एयरफोर्स स्टेशन में होने वाले इस भव्य आयोजन को "द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्च्युनिटीज" की थीम दी गई है. यह शो भारतीय रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा देने और वैश्विक भागीदारी को मजबूत करने पर केंद्रित होगा.

ये भी पढें: Bengaluru Shocker: बेंगलुरु में छात्रा से रेप की कोशिश, कैब में घुसे दो बदमाश, गर्दन पकड़कर किया हमला

On account of the Aero India Show from February 5 - 14, passengers travelling through BLR Airport are advised to stay updated on the revised airspace closure timings and flight schedules as notified by the respective airline. Kindly plan your travel time to and from the airport… pic.twitter.com/TWz781plSV

— BLR Airport (@BLRAirport) February 1, 2025