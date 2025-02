Delhi Yamuna Clean Up: दिल्ली में यमुना सफाई अभियान शुरू, LG वीके सक्सेना ने बनाई 4 प्वाइंट स्ट्रैटजी; VIDEO

Delhi Yamuna Clean Up: दिल्ली में वर्षों के इंतजार के बाद आखिरकार यमुना नदी की सफाई का काम रविवार से शुरू हो गया. उपराज्यपाल (LG) वीके सक्सेना के नेतृत्व में सरकार ने एक 'तीन साल की योजना' तैयार की है, जिसके तहत कचरा हटाने के लिए ट्रैश स्किमर, वीड हार्वेस्टर और ड्रेज यूटिलिटी क्राफ्ट तैनात किए गए हैं. दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) को निर्देश दिया गया है कि वे उन औद्योगिक इकाइयों पर सख्त कार्रवाई करें जो बिना ट्रीटमेंट के गंदा पानी नालों में छोड़ रही हैं.

दिल्ली LG कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए कहा, "जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों के दौरान वादा किया था, यमुना की सफाई का काम तेज़ी से शुरू कर दिया गया है.

As promised by the Hon'ble Prime Minister @narendramodi in the run up to the just concluded Assembly Elections, works on cleaning of Yamuna have already begun in the right earnest, with trash skimmers, weed harvesters & a dredge utility craft already starting cleaning operations… pic.twitter.com/KtDy7riIPn

— Raj Niwas Delhi 🇮🇳 (@RajNiwasDelhi) February 16, 2025