Ballia or Mangal Pandey Nagar: क्या बलिया जिले का नाम 'मंगल पांडे नगर' होगा? बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने योगी सरकार से की मांग, सपा सांसद सनातन पांडे ने किया समर्थन

Ballia or Mangal Pandey Nagar: उत्तर प्रदेश का बलिया जिला इन दिनों राजनीति का नया केंद्र बन गया है. यहां जिले का नाम बदलने की मांग ने माहौल गरमा दिया है. दरअसल, भाजपा विधायक केतकी सिंह (BJP MLA Ketki Singh) ने हाल ही में गाजीपुर, आजमगढ़ और मऊ के नाम बदलने की मांग उठाई थी. अब बलिया से सपा सांसद सनातन पांडे (SP MP Sanatan Pandey) ने भी इस पर समर्थन जताया है. भाजपा विधायक केतकी सिंह का कहना है कि ऐसे जिलों और शहरों के नाम, जिनका संबंध आक्रांताओं से रहा है, आजादी के समय ही बदल दिए जाने चाहिए थे. उन्होंने कहा कि हमारे देश में महापुरुषों की कमी नहीं है और जिलों का नाम उनके नाम से जोड़ा जाना चाहिए.

केतकी सिंह ने साफ तौर पर कहा कि शाहजहांपुर (Shahjahanpur Name Change Demand) जैसे नाम गुलामी की पहचान हैं, जबकि हमारे इतिहास में ऐसे योद्धा और संत हुए हैं जिनके नाम पर शहरों के नाम रखे जाने चाहिए.

बीजेपी विधायक को सपा सांसद का समर्थन

वहीं, इस मांग का समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के सांसद सनातन पांडे ने भी समर्थन किया. उनका कहना है कि बलिया का नाम स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे (Freedom Fighter Mangal Pandey) के नाम पर रखा जाना चाहिए. उन्होंने याद दिलाया कि मंगल पांडे ने 1857 की लड़ाई की शुरुआत की थी और वे पहले शहीद स्वतंत्रता सेनानी बने. ऐसे में बलिया की पहचान उनके नाम से जोड़ना एक ऐतिहासिक कदम होगा.

गाजीपुर जिले का भी नाम बदलने की मांग

सनातन पांडे ने आगे कहा कि उन्होंने संसद में भी यह मांग उठाई है कि बलिया का नाम 'मंगल पांडे नगर' रखा जाए. उन्होंने गाजीपुर का नाम महर्षि जमदग्नि (Ghazipur name is Maharishi Jamdagni) के नाम पर रखने का भी सुझाव दिया. उनका कहना है कि अगर विधायक बलिया की राजनीति करती हैं, तो उन्हें जिले के गौरवशाली इतिहास को समझना चाहिए.

नाम बदलने की मांग क्यों हो रही है?

दरअसल, हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती (Former Union Minister Uma Bharti) ने भी शाहजहांपुर का नाम बदलने की बात कही थी. उन्होंने कहा था कि यह नाम गुलामी की निशानी है. इस बयान का समर्थन करते हुए भाजपा विधायक केतकी सिंह ने यूपी के कई जिलों के नाम बदलने की मांग उठाई थी.

अब जब इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सुर एक साथ आ रहे हैं, तो राजनीति और भी दिलचस्प हो गई है. यह देखना अहम होगा कि आने वाले दिनों में योगी सरकार इस पर क्या फैसला लेती है.