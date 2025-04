Who is Nayanar Nagendran: कौन हैं नयनार नागेंद्रन, जो होंगे तमिलनाडु बीजेपी के नए अध्यक्ष; अन्नामलई ने आगे बढ़ाया नाम (Watch Video)

Photo- @SRajaJourno/X

Who is New Tamil Nadu BJP Chief: तमिलनाडु में बीजेपी ने बड़ा बदलाव करते हुए नैनार नागेन्द्रन को पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाने का फैसला किया है. पूर्व मंत्री और विधायक नैनार नागेन्द्रन इस पद के लिए अकेले दावेदार थे, इसलिए उनका नाम तय माना जा रहा था. शनिवार को दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय से उनके नाम की औपचारिक घोषणा की जाएगी. नैनार नागेन्द्रन की नियुक्ति ऐसे वक्त में हो रही है जब बीजेपी और एआईएडीएमके के बीच गठबंधन की संभावनाएं भी बन रही हैं.

खास बात यह है कि नागेन्द्रन पहले एआईएडीएमके में रह चुके हैं और वहां मंत्री पद भी संभाल चुके हैं.

ये भी पढें: तमिलनाडु: कोयंबटूर में आठवीं की छात्रा ने कक्षा के बाहर परीक्षा दी, प्राचार्य निलंबित

नयनार नागेंद्रन तमिलनाडु बीजेपी के नए अध्यक्ष होंगे

कौन हैं नैनार नागेन्द्रन?

नैनार नागेन्द्रन फिलहाल बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और 2017 में उन्होंने एआईएडीएमके छोड़कर बीजेपी जॉइन की थी. वे सबसे पहले बीजेपी के चेन्नई स्थित प्रदेश कार्यालय 'कमलालयम' पहुंचे और अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया. उनके नाम का प्रस्ताव खुद वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने किया, जिसे केंद्रीय मंत्री एल. मुरुगन, पूर्व मंत्री पों राधाकृष्णन और विधायक वनाथी श्रीनिवासन ने समर्थन दिया.

2001 से 2006 तक वे जयललिता और ओ. पन्नीरसेल्वम की सरकार में मंत्री रहे. उन्होंने 2006 और 2011 में एआईएडीएमके के टिकट पर तिरुनेलवेली सीट से विधानसभा चुनाव जीता और 2021 में बीजेपी के टिकट पर भी उसी सीट से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे. इस जीत के बाद उन्हें तमिलनाडु विधानसभा में बीजेपी विधायक दल का नेता भी चुना गया.

अनुभवी और जमीनी नेता हैं नैनार

नैनार नागेन्द्रन की छवि एक अनुभवी और जमीनी नेता की है. ऐसे में उनका प्रदेश अध्यक्ष बनना आगामी लोकसभा चुनावों को देखते हुए बीजेपी की रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है.