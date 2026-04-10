West Bengal Assembly Elections 2026: चुनाव को लेकर अमित शाह आज बंगाल के दौरे पर, जारी करेंगे BJP का 'संकल्प पत्र', हो सकते हैं कई बड़े ऐलान

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Photo Credits: IANS)

West Bengal Assembly Elections 2026: पश्चिम बंगाल में सत्ता के महासंग्राम के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) आज राज्य के दौरे पर हैं. अमित शाह आज कोलकाता में भाजपा का चुनावी घोषणापत्र, जिसे 'संकल्प पत्र' नाम दिया गया है, जारी करेंगे. माना जा रहा है कि इस संकल्प पत्र में भाजपा कई बड़े और ऐतिहासिक ऐलान कर सकती है, जो राज्य की दिशा बदल सकते हैं. इसके बाद वे पश्चिम मेदिनीपुर के डेबरा में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और खड़गपुर की सड़कों पर रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन करेंगे. भाजपा इस बार 'सोनार बांग्ला' के संकल्प के साथ ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी सरकार को कड़ी चुनौती देने की तैयारी में है.

चुनाव कार्यक्रम: दो चरणों में होगा मतदान

भारतीय चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के लिए कार्यक्रम की घोषणा पहले ही कर दी है. राज्य में इस बार दो मुख्य चरणों में मतदान संपन्न होगा: यह भी पढ़े: West Bengal Assembly Elections 2026: आसनसोल में पीएम मोदी का हुंकार, बोले- ‘तृणमूल का समय समाप्त, 4 मई के बाद बंगाल में शुरू होगा विकास का नया युग’

अमित शाह आज बंगाल के दौरे पर

TMC से त्रस्त बंगाल अब परिवर्तन चाहता है। आज कोलकाता में TMC के ‘भय राज’ से बंगाल को मुक्त करने के आधार, भाजपा के ‘संकल्प पत्र’ का विमोचन करूँगा। इसके पश्चात, पश्चिम मेदिनीपुर के डेबरा में जनसभा और खड़गपुर में रोड-शो के माध्यम से प्रदेश के बहनों-भाइयों के बीच रहने के लिए उत्सुक… — Amit Shah (@AmitShah) April 10, 2026

दो चरण में होंगे मतदान

पहला चरण: 23 अप्रैल 2026 (152 सीटें).

दूसरा चरण: 29 अप्रैल 2026 (142 सीटें).

नतीजे: 4 मई 2026 को घोषित किए जाएंगे.

नियमों के अनुसार, पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार मतदान से 48 घंटे पहले यानी 21 अप्रैल की शाम को थम जाएगा.

मुख्य मुकाबला: टीएमसी बनाम भाजपा

वर्तमान में ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं और टीएमसी (AITC) की कमान संभाल रही हैं. वे अपनी सत्ता बचाने और चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के लिए भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ रही हैं. दूसरी ओर, भाजपा ने शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में पूरी ताकत झोंक दी है. भाजपा का दावा है कि इस बार बंगाल की जनता बदलाव के मूड में है, जबकि टीएमसी अपनी लोक-कल्याणकारी योजनाओं के दम पर जीत की हैट्रिक लगाने का भरोसा जता रही है.

'संकल्प पत्र' में हो सकते हैं बड़े ऐलान

भाजपा के 'संकल्प पत्र' में महिलाओं के लिए मासिक आर्थिक सहायता, किसानों के लिए विशेष पैकेज और घुसपैठ को रोकने के लिए कड़े सुरक्षा ग्रिड जैसे वादे शामिल होने की संभावना है. पार्टी ने प्रदेश भर से सुझाव जुटाकर यह विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है. अमित शाह ने ट्वीट कर उत्सुकता जाहिर करते हुए कहा कि वे राज्य के "भाई-बहनों" से जुड़ने और विकसित बंगाल का रोडमैप पेश करने के लिए उत्सुक हैं.

सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

चुनावों को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. संवेदनशील इलाकों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है. टीएमसी, भाजपा और वाम मोर्चा-कांग्रेस गठबंधन के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होने की उम्मीद है, लेकिन मुख्य लड़ाई मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और भाजपा के बीच ही देखी जा रही है.