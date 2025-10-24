TMC सांसद Mahua Moitra फिर विवादों में, नस्लवादी द्वारा भारतीयों को 'Brain Dead' कहने पर लिखा 'Agree'; हुईं ट्रोल
Mahua Moitra Controversy (Photo- @MahuaMoitra/X)

Mahua Moitra Controversy: तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा एक बार फिर विवादों में घिर गई हैं. उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर नस्लवादी द्वारा भारतीयों को "Brain-Dead" कहने पर ''Agree'' लिख दिया. पोस्ट में विदेश में दिवाली मना रहे भारतीयों के खिलाफ आपत्तिजनक और नस्लवादी भाषा का इस्तेमाल किया गया था. इसमें भारतीयों को "ब्रेनडेड" और दिवाली (Diwali 2025) को "रेटर्ड गैरेज" बताया गया था, जिससे भाजपा (BJP) समेत कई लोग नाराज हो गए.

बीजेपी ने महुआ मोइत्रा पर बोला हमला

महुआ मोइत्रा ने मानी गलती

पहले भी लग चुके हैं आरोप

भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई ने मोइत्रा पर "भारतीय संस्कृति और हिंदुओं का अपमान" करने का आरोप लगाया. पार्टी ने कहा कि मोइत्रा के विवादास्पद बयानों के इतिहास को देखते हुए यह कोई नई बात नहीं है. भाजपा ने यह भी दावा किया कि मोइत्रा पहले भी देवी काली और अन्य धार्मिक रीति-रिवाजों पर विवादास्पद टिप्पणियां कर चुकी हैं.

बढ़ते विवाद के बीच, महुआ मोइत्रा ने ट्विटर पर एक स्पष्टीकरण जारी किया और इसे "वास्तविक गलती" बताया. उन्होंने लिखा कि उनका इरादा नस्लवादी पोस्ट का समर्थन करने का नहीं था, बल्कि गलती से किसी अन्य वीडियो पर प्रतिक्रिया दे दी थी. हालांकि, उनके स्पष्टीकरण से आलोचना कम नहीं हुई.

सोशल मीडिया पर आलोचना

सोशल मीडिया पर कुछ लोग उनका समर्थन कर रहे हैं, तो कुछ उनकी आलोचना कर रहे हैं. समर्थक इसे एक सामान्य गलत क्लिक बता रहे हैं, जबकि आलोचक इसे बहाना बता रहे हैं. फिलहाल, तृणमूल कांग्रेस ने इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है.