Assam BJP Clash: असम बीजेपी में खुलकर आई सामने खटपट, मंत्री जयंत मल्ला बरुआ पर बरसे पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया; कांग्रेस बोली- 'संघ बनाम सिंडिकेट' की लड़ाई (Watch Video)

Assam BJP Clash: असम बीजेपी में अंदरूनी घमासान अब खुलेआम दिखने लगा है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बीजेपी के असम प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया, राज्य के मंत्री जयंत मल्ल बरुआ को सरेआम डांटते नजर आ रहे हैं. खास बात ये है कि ये सब राज्य के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की मौजूदगी में हुआ. जानकारी के अनुसार, ये वाकया नलबाड़ी जिले के बाहजनी इलाके में उस वक्त हुआ, जब मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा वहां नए मंडल कार्यालय का उद्घाटन कर रहे थे.

बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने इस घटना की पुष्टि की है और बताया कि यह वाकया रविवार को हुआ.

The infighting within @BJP4Assam has now spilled into the open, with State BJP President @DilipSaikia4Bjp openly confronting Cabinet Minister @jayanta_malla in presence of Assam Chief Minister @himantabiswa . pic.twitter.com/EU46pLobNy

— Assam Congress (@INCAssam) April 15, 2025