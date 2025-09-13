VIDEO: बिहार चुनाव में शंकराचार्य स्वामी Avimukteshwarananda की एंट्री! सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का किया ऐलान, गौरक्षा को बनाया मुद्दा
Photo- ANI

Avimukteshwarananda on Bihar Election 2025: शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections 2025) से पहले एक बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा है कि बिहार चुनाव में हम गौरक्षा (Cow protection) और सनातन धर्म (Sanatana Dharma) के लिए वोट देंगे. 78 से 79 साल और कई आश्वासनों के बाद भी, किसी भी पार्टी ने गोहत्या के खिलाफ कार्रवाई करने का वादा नहीं किया है. हम आगामी चुनावों में सभी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे. मैं अभी उनके नाम नहीं बताऊँगा, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया, तो उनकी उम्मीदवारी रद्द हो सकती है

ये भी पढें: गाय को ‘राष्ट्र माता’ घोषित किया जाए : स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद लड़ेंगे बिहार चुनाव!

सभी 243 सीटों पर उतारेंगे उम्मीदवार

उन्होंने दावा किया कि सभी 243 सीटों पर ऐसे उम्मीदवार उतारे जाएंगे, जो गौमाता की रक्षा का संकल्प लेंगे. हालांकि, उनकी उम्मीदवारी पर किसी भी तरह का असर न पड़े, इसके लिए फिलहाल उनके नामों का खुलासा नहीं किया जाएगा. शंकराचार्य ने बताया कि वे "गौ रक्षा संकल्प यात्रा (Gau Raksha Sankalp Yatra)" भी निकालेंगे और जनता को यह संदेश देंगे कि असली मुद्दा गौमाता की रक्षा है.

उन्होंने राजनीतिक दलों पर आरोप लगाया कि सत्ता में आने के बाद भी किसी ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया. उल्टे, गोहत्या और उससे जुड़ी गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं.

केंद्र सरकार पर भी उठाया सवाल

शंकराचार्य ने केंद्र सरकार (Central Government) पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को गोरक्षा का समर्थक बताते हैं, तो देश में गोमांस (Beef) का निर्यात लगातार क्यों बढ़ रहा है? यह बेहद चौंकाने वाला और दुखद है.

उन्होंने कहा कि जब तक गोमाता की रक्षा के लिए सख्त कदम नहीं उठाए जाते, तब तक सनातन धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचती रहेगी. शंकराचार्य ने यह भी कहा कि इस बार राजनीति से उम्मीद करना बेकार है, इसलिए अब जनता से सीधा संवाद किया जाएगा.