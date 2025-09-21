लालू परिवार में अनबन? रोहिणी आचार्य ने RJD नेताओं को अनफॉलो किया, DP बदली, राबड़ी-तेजस्वी की फोटो हटाई

(Photo Credits: X)

बिहार की राजनीति में एक बड़ी हलचल देखने को मिल रही है. ऐसा लग रहा है कि लालू प्रसाद यादव की बेटी और RJD नेता रोहिणी आचार्य अपनी ही पार्टी से नाराज़ चल रही हैं. हाल ही में उन्होंने तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव को लेकर एक पोस्ट किया था, जिसके बाद काफी विवाद हुआ. अब उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में कुछ ऐसे बदलाव किए हैं, जिससे अटकलें और भी तेज हो गई हैं.

लालू-राबड़ी और तेजस्वी की फोटो हटाई

विवाद के बाद रोहिणी ने कुछ समय के लिए अपना सोशल मीडिया अकाउंट प्राइवेट कर लिया था. अब जब उनका अकाउंट दोबारा पब्लिक हुआ है, तो इसमें बड़े बदलाव दिखे हैं. सबसे पहले उन्होंने अपने फेसबुक प्रोफाइल से वो तस्वीर हटा दी है, जिसमें वह अपने पिता लालू प्रसाद यादव, मां राबड़ी देवी और भाई तेजस्वी यादव के साथ थीं. अब इसकी जगह उन्होंने अपनी अकेले की तस्वीर लगा ली है.

कई बड़े नेताओं को किया अनफॉलो

इतना ही नहीं, रोहिणी ने सोशल मीडिया पर परिवार और पार्टी, दोनों से दूरी बना ली है. उन्होंने अपने X (ट्विटर) अकाउंट से RJD समेत 58 राजनेताओं को अनफॉलो कर दिया है. पहले वह 61 लोगों को फॉलो करती थीं, लेकिन अब यह संख्या सिर्फ 3 रह गई है, और ये तीनों लोग भी राजनीति से जुड़े नहीं हैं.

क्या है पूरा मामला?

यह पूरा विवाद 18 सितंबर, 2025 को रोहिणी आचार्य के एक सोशल मीडिया पोस्ट से शुरू हुआ था. इस पोस्ट ने RJD के अंदर चल रही खींचतान को सामने ला दिया था. उन्होंने यह पोस्ट तेजस्वी यादव के करीबी और राज्यसभा सांसद संजय यादव के खिलाफ किया था. रोहिणी ने उन्हें 'सबस्टैंडर्ड' यानी 'निम्न स्तर का' व्यक्ति बताया था. हालांकि, बाद में उन्होंने यह पोस्ट डिलीट कर दी, लेकिन तब तक यह मामला तूल पकड़ चुका था. अब सोशल मीडिया पर किए गए ये बदलाव इशारा कर रहे हैं कि RJD में सबकुछ ठीक नहीं है.