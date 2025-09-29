VIDEO: 'वो दाऊ की लाडली थीं ये सभी जानते हैं': Raja Bhaiya के बच्चों में खुली जंग, बेटी Raghavi Singh के आरोपों पर बेटे Brijraj Pratap Singh ने किया पलटवार

Raja Bhaiya's family dispute (Photo- @brijraj_bhadri/X)

Raja Bhaiya Family Row: जनसत्ता दल (लोकतांत्रिक) के प्रमुख और यूपी के कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह (Raghuraj Pratap Singh) उर्फ ​​राजा भैया के पारिवारिक विवाद ने एक नया मोड़ ले लिया है. अब सोशल मीडिया पर उनकी बेटी राघवी (Raghavi Singh) और बेटे बृजराज (Brijraj Pratap Singh) के बीच सीधी जंग छिड़ गई है. दरअसल, पिछले शनिवार को राघवी सिंह ने अपनी मां भानवी सिंह (Bhanavi Singh) का बचाव करते हुए एक वीडियो जारी किया और उत्तर प्रदेश पुलिस समेत कई लोगों पर गंभीर आरोप लगाए.

'वो दाऊ की लाडली थीं ये सभी जानते हैं'

ये हैं वर्षों से दाऊ से प्रताड़ित होती आ रही हमारी दिद्दा (बड़ी बहन जी) @RaghaviBhadri इस प्रकार झेली इन्होंने प्रताड़ना! सच तो ये है कि दाऊ ने चारों बच्चों में सबसे अधिक स्नेह, प्रोत्साहन, महत्व यदि किसी को दिया है तो हमारी बड़ी बहन को, वो दाऊ की लाडली थीं ये सभी जानते हैं।… pic.twitter.com/ro7zlpqBxF — Brijraj Pratap Singh (@brijraj_bhadri) September 29, 2025

राघवी सिंह ने वीडियो जारी कर लगाए गंभीर आरोप

राघवी सिंह ने क्या आरोप लगाए?

राघवी ने कहा कि कुछ लोग लगातार उनका पीछा कर रहे हैं, जिससे उन्हें अकेले ही इस स्थिति का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक और सत्ता के प्रभाव से उनका वर्षों से शोषण किया जा रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि मां और बेटियों को अब अपनी जान का खतरा है और पुलिस के पहरेदार भी उन्हें डराने-धमकाने का सहारा ले रहे हैं.

बृजराज प्रताप सिंह ने दिया जवाब

राजा भैया के बेटे बृजराज प्रताप सिंह ने ट्विटर पर इन आरोपों का जवाब दिया. उन्होंने अपनी बहन राघवी की अपने पिता के साथ तस्वीरें शेयर कीं और लिखा कि सच्चाई इसके उलट है. बृजराज ने कहा कि दाऊ ने सबसे ज्यादा स्नेह और महत्व उन्हें ही दिया था, वो हमेशा लाडली रही हैं. बचपन में भी भाई डरते थे कि दिद्दा शिकायत न कर दें. लेकिन अब वही बहन झूठे आरोप लगाकर बदनाम कर रही हैं.

दो हिस्सों में बंटा पारिवारिक विवाद

यह विवाद अब साफ तौर पर दो हिस्सों में बंट गया है. राजा भैया के दोनों बेटे अपने पिता के साथ खड़े हैं, जबकि उनकी दोनों बेटियां लगातार अपनी मां के समर्थन में सामने आ रही हैं. सोशल मीडिया पर इस खुलेआम बयानबाजी ने पूरे मामले को और भी संवेदनशील बना दिया है.