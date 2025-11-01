Bihar Election 2025: 'बिहार में न चुनाव से पहले, न बाद में... 'जन सुराज' किसी से गठबंधन नहीं करेगी', प्रशांत किशोर ने लिख कर दिया

(Photo : X)

Jan Suraaj Will Not Form Alliance in Bihar Elections: जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर (पीके) ने बिहार की राजनीति को लेकर एक बड़ा दावा किया है. उन्होंने पटना में NDTV के एक कार्यक्रम 'बिहार पावर प्ले कॉन्क्लेव' में साफ-साफ कह दिया कि उनकी पार्टी ने न तो बिहार चुनाव से पहले किसी से हाथ मिलाया है और न ही चुनाव के बाद किसी के साथ जाएगी.

मज़े की बात यह है कि उन्होंने यह बात सिर्फ कही ही नहीं, बल्कि NDTV को लिख कर भी दे दी.

"या तो 10 से कम, या 150 से ज़्यादा"

जब NDTV के पत्रकारों (राहुल कंवल, पद्मजा जोशी और प्रभाकर कुमार) ने पीके से पूछा कि वे अपने पहले ही चुनाव में कितनी सीटें जीतने की उम्मीद कर रहे हैं, तो उन्होंने एक बहुत दिलचस्प जवाब दिया.

पीके ने कहा, "मुझे दो ही बातें होती दिख रही हैं. या तो 'जन सुराज' 10 से भी कम सीटें जीतेगी, या फिर 150 से ज़्यादा सीटें जीतेगी."

उन्होंने अपनी बात समझाते हुए कहा, "लोगों ने 'जन सुराज' को एक नए विकल्प के तौर पर तो देखा है, लेकिन एक नई पार्टी को वोट देने के लिए बहुत ज़्यादा भरोसे (leap of faith) की ज़रूरत होती है. बिहार के लोग लंबे समय से निराशा के दौर में हैं, इसलिए यह भरोसा करना उनके लिए एक बड़ा कदम होगा."

'किंगमेकर' बनने पर भी गठबंधन नहीं

इसके बाद उनसे सबसे ज़रूरी सवाल पूछा गया कि अगर चुनाव के बाद किसी को बहुमत नहीं मिला और 'जन सुराज' किंगमेकर (यानी जिसके बिना सरकार न बन सके) की भूमिका में आई, तब क्या वे किसी पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे?

इस पर पीके ने साफ मना कर दिया. उन्होंने कहा, "हम इस तरफ या उस तरफ (यानी RJD या BJP) की राजनीति नहीं करते. अगर लोग हमें सरकार बनाने लायक सीटें नहीं देते हैं, तो हम अपना काम (जन सुराज अभियान) जारी रखेंगे. मैं आपको यह बात लिख कर दे सकता हूं, न चुनाव से पहले कोई गठबंधन हुआ है, न चुनाव के बाद होगा."

"अगर सरकार नहीं बनी तो विधायक टूट जाएंगे"

पत्रकारों ने उन्हें फिर घेरा और पूछा कि मान लीजिए ऐसी स्थिति आ गई कि किसी की सरकार ही नहीं बन रही (Hung Assembly) और आपके विधायकों के बिना यह मुमकिन ही नहीं है, तब आप क्या करेंगे?

इस पर पीके ने एक बहुत बड़ी और सच्ची बात कही. उन्होंने कहा, "अगर ऐसी नौबत आई कि हमारे बिना सरकार नहीं बन सकती, तो मुझे पता है कि लोग (यानी जीते हुए विधायक) पार्टी बदल लेंगे (टूट जाएंगे). मैं उन्हें रोक नहीं पाऊंगा."

इसका मतलब साफ़ है कि पीके अपनी तरफ से किसी गठबंधन में शामिल नहीं होंगे, भले ही उनके विधायक टूटकर किसी और के साथ चले जाएं.