VIDEO: 'मैं शिव का भक्त हूं, सारा जहर पी जाता हूं', PM मोदी बोले– मां का अपमान बर्दाश्त नहीं, कांग्रेस को सुनाई खरी-खोटी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला (Photo : X)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्वोत्तर दौरे पर असम पहुंचे. दरांग में उन्होंने करीब 18,530 करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा और औद्योगिक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. इस मौके पर पीएम मोदी ने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला.

पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह उनका पहला असम दौरा है और मां कामाख्या के आशीर्वाद से इस मिशन को शानदार सफलता मिली. जन्माष्टमी के मौके पर उन्होंने जनता को शुभकामनाएं भी दीं.

शिव का भक्त हूं, अपमान बर्दाश्त नहीं

सभा में पीएम मोदी ने कहा, “मुझे कितनी गालियां दी जाएं, फर्क नहीं पड़ता. मैं भगवान शिव का भक्त हूं और सारा जहर पी जाता हूं. लेकिन जब मां का अपमान होता है, या देश के महान सपूतों का अपमान होता है, तो वह मैं सहन नहीं कर सकता.”

उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पूछा कि क्या भूपेन हजारिका को भारत रत्न देने का फैसला सही था या नहीं? उन्होंने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार असम के विकास और पूर्वजों के सपनों को पूरा करने में पूरी तरह जुटी हुई है.

ये कांग्रेस वाले मुझे कितनी ही गालियां दे, मैं भगवान शिव का भक्त हूं, सारा जहर निगल लेता हूं,लेकिन जब किसी और का अपमान होता है, तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, आप लोग मुझे बताएं, क्या भूपेन दा को भारत रत्न से सम्मानित करने का मेरा फै़सला ग़लत था? क्या कांग्रेस पार्टी द्वारा… pic.twitter.com/aMfcBxIMrt — डीडी न्यूज़ (@DDNewsHindi) September 14, 2025

कांग्रेस पर बड़ा हमला

पीएम मोदी ने याद दिलाया कि भूपेन हजारिका को भारत रत्न दिए जाने पर कांग्रेस अध्यक्ष ने तंज कसते हुए कहा था कि मोदी “नाचने-गाने वालों” को यह सम्मान दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि असम और पूर्वोत्तर के लोगों का यह अपमान है, जिसे भाजपा कभी बर्दाश्त नहीं करेगी.

इतना ही नहीं, पीएम ने 1962 के चीन युद्ध का भी जिक्र किया और कहा कि पंडित नेहरू के उस समय के बयान ने पूर्वोत्तर के लोगों के दिलों में गहरे घाव दिए थे, जो आज तक भरे नहीं हैं.