VIDEO: 'बच्चों को इतनी दूर (हनीमून पर) भेजने से पहले सोचें मां-बाप': राजा रघुवंशी हत्याकांड पर बोले सीएम मोहन यादव, समाज को दी चेतावनी

CM Mohan Yadav on 'Raja' Murder Case: शिलॉन्ग में हुए चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि ये घटना समाज के लिए न सिर्फ एक गंभीर चेतावनी है, बल्कि बेहद दर्दनाक भी है. सीएम ने कहा, “जब दो परिवार शादी के बाद एक होते हैं, तो सिर्फ रिश्ता ही नहीं जुड़ता, जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं. बच्चों को इतनी दूर (हनीमून के लिए) भेजने से पहले बहुत सोच-विचार करना चाहिए. कहीं ऐसा न हो कि भरोसा ही सबसे बड़ी भूल बन जाए.” बता दें, राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी पर अपने पति की सोची-समझी साजिश के तहत हत्या करवाने का आरोप है.

मेघालय पुलिस ने इस मामले में सोनम और तीन हत्यारोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और पूरी टाइमलाइन भी सार्वजनिक की है.

#WATCH | Bhopal: On Raja Raghuvanshi murder case, Madhya Pradesh CM Mohan Yadav says, "The Sonam Raghuvanshi-Raja Raghuvanshi incident is a lesson to the society as well as a very painful incident. It teaches us several lessons. When two families come together through marriage,… pic.twitter.com/vRogY52orh

