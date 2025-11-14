बिहार चुनाव नतीजों में NDA की जबरदस्त बढ़त, BJP-JDU में जश्न का माहौल; शाम 6 बजे दिल्ली भाजपा दफ्तर जाएंगे PM मोदी

(Photo : X)

Bihar Election Results 2025: बिहार विधानसभा चुनावों की मतगणना तेजी से आगे बढ़ रही है और शुरुआती नतीजों में एनडीए ने बड़ी बढ़त बना ली है. बीजेपी और जदयू के दफ्तरों में जश्न जैसा माहौल देखने को मिल रहा है. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष शाम को पार्टी मुख्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे. ताजा रुझानों में बीजेपी और जेडीयू की अगुवाई वाला एनडीए 190 से ज्यादा सीटों पर पकड़ मजबूत किए हुए है. बीजेपी करीब 86 सीटों पर और जदयू लगभग 78 सीटों पर आगे चल रही है.

दूसरी तरफ महागठबंधन केवल 46 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है. इन आंकड़ों ने पूरे गठबंधन खेमे में उत्साह भर दिया है और समर्थक जश्न के मूड में दिखाई दे रहे हैं.

प्रधानमंत्री मोदी आज पहुंचेंगे बीजेपी मुख्यालय

एनडीए की बड़ी बढ़त के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष शाम 6 बजे दिल्ली स्थित पार्टी दफ्तर पहुंचेंगे. दोनों नेता कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे. बिहार में मिले इस जनादेश को पार्टी के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है और बीजेपी इसे मोदी सरकार की विकास नीतियों का असर बता रही है.

बिहार ने दिखाया मोदी पर भरोसा: नित्यानंद राय

केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने एनडीए की बढ़त को जनता के विश्वास से जोड़ा है. उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों ने एक बार फिर विकास के पक्ष में फैसला दिया है. राय का कहना है कि "बिहार की जनता ने दिखा दिया है कि पीएम मोदी सिर्फ देश के नहीं बल्कि बिहार के दिल में भी बसे हैं." उनके इस बयान के बाद पार्टी और समर्थकों में उत्साह और बढ़ गया है.

मतगणना में साफ दिखी NDA की मजबूत पकड़

चुनाव आयोग के ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि नीतीश कुमार की अगुवाई वाला एनडीए पूर्ण बहुमत से काफी आगे है. बीजेपी, जदयू, लोजपा और सहयोगी दल इस चुनाव को अपनी सबसे बड़ी जीतों में से एक मान रहे हैं. जैसे-जैसे अंतिम आंकड़े सामने आएंगे, तस्वीर और साफ होगी.