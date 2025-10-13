'इस्तीफा देना चाहता हूं': मोदी सरकार के मंत्री Suresh Gopi ने की पद छोड़ने की पेशकश, Kerala की राजनीति में मची हलचल

Suresh Gopi Minister News (@TheSureshGopi/X)

Minister Suresh Gopi News: केरल के कोझिकोड (Kozhikode) से एक दिलचस्प बयान सामने आया है. केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा है कि अगर पार्टी चाहे तो वह किसी अन्य सांसद के लिए अपना मंत्री पद छोड़ने को तैयार हैं. उन्होंने यह बयान शनिवार को कन्नूर में एक पार्टी कार्यक्रम के दौरान दिया. प्रसिद्ध अभिनेता सुरेश गोपी (Actor Suresh Gopi Movie Entry) ने कहा कि उन्होंने चुनाव से पहले मीडिया को बताया था कि वह मंत्री नहीं बनना चाहते.

उन्होंने कहा कि वह फिल्मों में काम करना जारी रखना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से लोग उनकी कमाई पर निर्भर हैं. लेकिन मंत्री बनने के बाद, वह काम बंद हो गया है.

ये भी पढें: केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने अस्पताल में शाइन टॉम चाको से मुलाकात की

'मेरी जगह सी. सदानंदन को मंत्री बनाया जाए'

उन्होंने कहा, "अगर मुझे इस पद से मुक्त कर दिया जाता है और राज्यसभा सांसद सी. सदानंदन (Rajya Sabha MP C. Sadanandan) को मंत्री बनाया जाता है, तो यह केरल की राजनीति (Kerala Politics) में एक नया इतिहास होगा." सुरेश गोपी ने कहा कि वह चाहते हैं कि सदानंदन जनता से किए गए अपने वादे पूरे करें.

'मेरा मंत्री बनना जनता के विश्वास का परिणाम'

गोपी ने यह भी कहा कि वह अपनी पार्टी के कई नेताओं से कम उम्र के हैं और 2016 में ही BJP में शामिल हुए हैं. उन्होंने स्वीकार किया कि उनका मंत्री बनना जनता के विश्वास का परिणाम है, क्योंकि वह राज्य से पहले निर्वाचित भाजपा सांसद हैं.

हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि उनके बयानों को अक्सर तोड़-मरोड़ कर पेश किया जाता है और उनकी गलत व्याख्या की जाती है.