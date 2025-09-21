Eknath Shinde X Account Hack: एकनाथ शिंदे का X अकाउंट हैक, हैकर्स ने लगाए पाकिस्तान और तुर्की के झंडे

(Photo Credits ANI)

Maharashtra Deputy CM Eknath Shinde's X Account Hacked: आजकल हर कोई सोशल मीडिया, खासकर X (जिसे पहले ट्विटर कहते थे) पर एक्टिव रहता है. नेता भी इसके जरिए जनता से जुड़े रहते हैं. लेकिन रविवार की सुबह महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के लिए एक चौंकाने वाली खबर लेकर आई. उनका ऑफिशियल X अकाउंट (@mieknathshinde) हैक हो गया.

हैकर्स ने भी कोई छोटी-मोटी हरकत नहीं की. उन्होंने शिंदे के प्रोफाइल पर सीधे पाकिस्तान और तुर्की के झंडे की तस्वीरें पोस्ट कर दीं. ये सब ठीक इंडिया-पाकिस्तान के बीच होने वाले एशिया कप मैच से पहले हुआ, जिससे सोशल मीडिया पर सनसनी फैल गई.

सिर्फ 45 मिनट तक चली हैकिंग

जैसे ही शिंदे की टीम को इस बारे में पता चला, वे तुरंत एक्शन में आ गए. महज 45 मिनट के अंदर अकाउंट को फिर से कंट्रोल में ले लिया गया और हैकर्स द्वारा की गई पोस्ट हटा दी गईं. शिंदे के ऑफिस की तरफ से बताया गया कि हैकर्स ने झंडों के अलावा कुछ और भी पोस्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन टीम ने उसे नाकाम कर दिया. मामले की जानकारी फौरन साइबरक्राइम पुलिस को दी गई और जांच शुरू हो गई है.

कौन हैं एकनाथ शिंदे?

जो लोग नहीं जानते, उन्हें बता दें कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र की राजनीति का एक बड़ा नाम हैं. वह शिवसेना (शिंदे गुट) के अध्यक्ष और राज्य के उपमुख्यमंत्री हैं. 2022 में उन्होंने उद्धव ठाकरे की सरकार गिराने में अहम भूमिका निभाई थी. उनके X अकाउंट पर 11 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, इसलिए उनका अकाउंट हैक होना एक गंभीर मामला है.

लोगों ने क्या कहा?

जैसे ही ये खबर फैली, सोशल मीडिया पर तरह-तरह की बातें होने लगीं. कई लोगों ने इसे एक बड़ा साइबर हमला बताया, तो कुछ ने मजाकिया अंदाज में कहा कि शायद हैकर्स को इंडिया-पाकिस्तान मैच की टेंशन हो गई होगी. हालांकि, ज्यादातर लोगों ने इस बात पर चिंता जताई कि अगर इतने बड़े नेताओं के अकाउंट सुरक्षित नहीं हैं, तो आम आदमी का क्या होगा.

फिलहाल, पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस हैकिंग के पीछे कौन था और उनका मकसद क्या था.