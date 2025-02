DOGE’s $21 Million USAID Fund Claim: 'भारत के चुनावों में विदेशी दखल का शक': भारतीय विदेश मंत्रालय ने डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर जताई चिंता, एजेंसियों को जांच के दिए निर्देश

MEA Reacts to DOGE’s $21 Million USAID Fund Claim: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने भारत की राजनीति में बड़ा बवाल खड़ा कर दिया है. ट्रंप ने आरोप लगाया है कि अमेरिका की एक एजेंसी ने भारत में चुनावों को प्रभावित करने के लिए 21 मिलियन डॉलर (करीब 175 करोड़ रुपये) की फंडिंग दी थी. इस खुलासे के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) ने इसे "गंभीर चिंता का विषय" बताया है. इस मामले में भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जायसवाल ने कहा कि हमने अमेरिकी प्रशासन द्वारा USAID की कुछ गतिविधियों और फंडिंग के बारे में दी गई जानकारी देखी है. ये स्पष्ट रूप से बेहद परेशान करने वाली हैं.

''इससे भारत के आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप की चिंता बढ़ गई है. संबंधित विभाग और एजेंसियां ​​इस मामले की जांच कर रही हैं. इस समय इस पर टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी.''

VIDEO | On US President Donald Trump’s claim about USD 21 million funding to India for ‘voter turnout’, MEA Spokesperson Randhir Jaiswal (@MEAIndia) says: “We have seen the information put out by the US administration regarding certain USAID activities and funding. These are… pic.twitter.com/PrSTbbYhgu

— Press Trust of India (@PTI_News) February 21, 2025