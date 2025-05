बदलते दौर की नई कूटनीति! एस जयशंकर ने अफगान विदेश मंत्री से की बात, पहलगाम हमले की निंदा पर हुई चर्चा

India-Taliban Diplomatic Talks: भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते हमेशा से गहरे और ऐतिहासिक रहे हैं. लेकिन तालिबान के अफगानिस्तान की सत्ता में आने के बाद भारत ने अभी तक उसे औपचारिक मान्यता नहीं दी है. इसके बावजूद हाल ही में एक बड़ी कूटनीतिक पहल देखने को मिली है. भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने पहली बार तालिबान सरकार के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी से आधिकारिक बातचीत की है. यह बातचीत कई मायनों में अहम मानी जा रही है.

इस बातचीत में तीन अहम मुद्दों पर चर्चा हुई:

भारत-अफगान परंपरागत मित्रता – जयशंकर ने अफगान जनता के साथ भारत की पुरानी दोस्ती को दोहराया और यह भरोसा दिलाया कि भारत अफगान लोगों के विकास में सहयोग करता रहेगा.

विकास सहयोग – भारत ने अफगानिस्तान के विकास में अपनी भूमिका को दोहराया. शिक्षा, स्वास्थ्य, और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में भारत पहले भी मदद करता रहा है और भविष्य में भी इसके लिए तैयार है.

आतंकी हमलों की निंदा – अफगान विदेश मंत्री ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए हालिया आतंकी हमले की निंदा की, जिसमें 26 लोगों की जान गई थी. जयशंकर ने इस संवेदनशील मुद्दे पर उनके रुख की सराहना की.

यह पहली बार है जब भारत और तालिबान सरकार के बीच राजनीतिक स्तर पर औपचारिक बातचीत हुई है.

भारत अब भी तालिबान को आधिकारिक मान्यता नहीं देता, फिर भी यह संवाद दर्शाता है कि भारत व्यावहारिक कूटनीति के रास्ते पर चल रहा है.

इससे पहले जनवरी 2025 में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दुबई में मुत्ताकी से मुलाकात की थी, लेकिन वह बातचीत औपचारिक नहीं थी.

