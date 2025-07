सहमति या संग्राम? मानसून सत्र से पहले दिल्ली में बड़ी बैठक, 8 नए कानून लाने की तैयारी में सरकार, विपक्ष ने कसी कमर

Monsoon Session 2025: संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है और उससे ठीक पहले दिल्ली में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सभी पार्टियों के नेताओं के साथ एक बड़ी मीटिंग कर रहे हैं. इस तरह की मीटिंग को 'सर्वदलीय बैठक' कहते हैं, जिसमें सरकार और विपक्ष, दोनों के नेता शामिल होते हैं.

इस मीटिंग का मकसद क्या है?

इस बैठक का मुख्य मकसद यह सुनिश्चित करना है कि जब संसद का सत्र चले, तो वह शांति से और बिना किसी बड़े हंगामे के चले. सरकार इस सत्र में कुछ नए कानून लाना चाहती है और वह चाहती है कि इन पर सभी पार्टियों के बीच एक आम सहमति बन जाए, ताकि जरूरी काम न रुकें.

कौन-कौन शामिल हुआ?

इस बैठक की अध्यक्षता बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कर रहे हैं. इसमें विपक्ष की तरफ से भी कई बड़े चेहरे शामिल हुए हैं, जैसे कांग्रेस के जयराम रमेश और गौरव गोगोई, एनसीपी की सुप्रिया सुले, डीएमके के टीआर बालू और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह. इनके अलावा भी कई छोटी-बड़ी पार्टियों के नेता इस बातचीत का हिस्सा बने हैं.

All Party meeting ahead of monsoon session of Parliament begins at Parliament House Annexe.#MonsoonSession pic.twitter.com/A5lkRvmBT2

— All India Radio News (@airnewsalerts) July 20, 2025