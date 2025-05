PM Modi Gujarat Visit: 'जो सिंदूर मिटाएगा, उसका मिटना तय है': दाहोद रैली में गरजे पीएम मोदी (Watch Video)

PM Modi Gujarat Visit: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पहलगाम आतंकवादी हमले के जवाब में चलाए गए भारतीय सेना के ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की सराहना करते हुए सोमवार को कहा कि अगर किसी ने ‘‘हमारी बहनों का सिंदूर मिटाने की हिमाकत की तो उसका अंत निकट है.’’ प्रधानमंत्री मोदी ने दो दिवसीय यात्रा पर गुजरात पहुंचने के बाद सोमवार की सुबह वडोदरा में रोड शो किया जिसके बाद वह एक जनसभा को संबोधित करने के लिए दाहोद रवाना हो गए. मोदी ने दाहोद में रैली के दौरान पाकिस्तान का जिक्र करते हुए कहा, ‘‘विभाजन के बाद अस्तित्व में आया देश भारत के प्रति नफरत पर जी रहा है.’’

उन्होंने कहा, ‘‘पाकिस्तान का एकमात्र उद्देश्य भारत से दुश्मनी करना और भारत को नुकसान पहुंचाना है.’’ मोदी ने कहा कि भारत का लक्ष्य गरीबी हटाना, आर्थिक विकास लाना और विकसित राष्ट्र बनना है. उन्होंने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की सराहना करते हुए कहा कि अगर किसी ने ‘‘हमारी बहनों का सिंदूर मिटाने की हिमाकत की तो उसका अंत निकट है.’’

Visiting Dahod is always a special experience. The projects launched today will significantly boost rail infrastructure, enhance connectivity and drive economic growth of the region.

