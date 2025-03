PM Modi 'Retirement' Row: '2029 में भी वही प्रधानमंत्री होंगे': पीएम मोदी के रिटायरमेंट पर बोले सीएम फडणवीस, संजय राउत के बयान को बताया अफवाह (Watch Video)

PM Modi 'Retirement' Talk: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सितंबर 2025 में रिटायरमेंट को लेकर जो अफवाहें चल रही थीं, उस पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कड़ा जवाब दिया है. उन्होंने साफ कहा कि मोदी जी हमारे नेता हैं और रहेंगे, 2029 में भी वही प्रधानमंत्री होंगे. दरअसल, शिवसेना (उद्धव गुट) के नेता संजय राउत ने हाल ही में दावा किया था कि पीएम मोदी सितंबर में 75 साल के होने के बाद पद छोड़ सकते हैं. उन्होंने कहा कि मोदीजी ने नागपुर में आरएसएस मुख्यालय जाकर शायद अपनी रिटायरमेंट चिट्ठी लिखी होगी.

राउत का यह भी कहना था कि मोदी के उत्तराधिकारी महाराष्ट्र से होंगे और इसका फैसला RSS करेगा.

Maharashtra CM Devendra Fadnavis:

“In our culture, when the father is alive, it is inappropriate to discuss about succession.

That is Mughal culture.

There is no need to search for PM Modi's successor as he is our leader and he will continue." pic.twitter.com/J0lifRww1E

— News Arena India (@NewsArenaIndia) March 31, 2025