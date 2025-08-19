VIDEO: भारी बारिश के बीच एक्शन मोड में Deputy CM Eknath Shinde, मीठी नदी के बढ़ते पानी का लिया जायजा; राहत बचाव कार्य के दिए निर्देश

Photo- @jayprakashindia/X

Mumbai Rains Updates: मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश (Mumbai Heavy Rain) ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. हालात को देखते हुए महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Deputy CM Eknath Shinde) ने मंगलवार को खुद मोर्चा संभाला. उन्होंने चांदीवली विधानसभा क्षेत्र (Chandivali Assembly Constituency) के बैल बाजार और क्रांति नगर पहुंचकर मीठी नदी के बढ़ते पानी का जायजा (Mithi River Water Level) लिया. इस दौरान चांदीवली विधायक दिलीप मामा लांडे (MLA Dilip Mama Lande) और नगर निगम के अधिकारी भी शिंदे के साथ मौजूद थे. उन्होंने पहले प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया और फिर स्थानीय लोगों से बातचीत की.

इस दौरान उन्होंने प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए कि नागरिकों को हर हाल में सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए और उन्हें तुरंत आवश्यक मदद पहुंचाई जाए.

एक्शन मोड में उपमुख्यमंत्री शिंदे

निचले इलाकों में जलभराव

बैल बाजार और क्रांति नगर (Bail Bazar and Kranti Nagar) जैसे निचले इलाकों में जलभराव (Mumbai Water Logging) के कारण लोगों को अस्थायी रूप से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है. प्रभावित नागरिकों को सोनापुर लेन स्थित मगन नाथूराम म्युनिसिपल स्कूल (BMC School) में ठहराया गया है.

मुंबई में लगातार हो रही बारिश के कारण मीठी नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है. इसी वजह से प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है.

यातायात जाम की विकट स्थिति

मुंबई और राज्य के कई हिस्सों में दो दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण सड़कों पर जलभराव और यातायात जाम (Mumbai Traffic Jaam) की स्थिति बनी हुई है. ऐसे में प्रशासन प्रभावित इलाकों पर लगातार नजर रख रहा है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार है.