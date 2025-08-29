Delhi Metro Update: दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन बाधित! ऑफिस-स्कूल पहुंचने में हुई भारी देरी, यात्रियों ने उठाए सवाल

(Photo : X)

Delhi Metro Yellow Line: शुक्रवार सुबह दिल्ली में येलो लाइन पर मेट्रो सेवाएं बाधित रहीं, जिससे हजारों यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. जानकारी के अनुसार, यह समस्या विश्वविद्यालय और केंद्रीय सचिवालय स्टेशन (Secretariat Metro Station) के बीच रही. वहीं, बाकी सभी रूटों पर मेट्रो (Delhi Metro News) सामान्य रूप से चलती रही. सुबह ऑफिस और स्कूल के समय अचानक हुई इस गड़बड़ी ने यात्रियों को काफी परेशान किया. कई लोगों ने शिकायत की है कि उन्हें लगभग एक घंटे तक मेट्रो में फंसा रहना पड़ा, जबकि पहले यह सफर कुछ ही मिनटों का होता था.

खासकर विश्वविद्यालय से जीटीबी नगर (GTB Nagar) तक का सफर, जो आम दिनों में 5-6 मिनट का होता है, आज 50 मिनट में पूरा हुआ.

DMRC का स्पष्टीकरण

सोशल मीडिया पर कई लोग अपना गुस्सा जाहिर करते नजर आए. किसी ने लिखा कि उसे एक जरूरी मीटिंग छोड़नी पड़ी, तो किसी ने बताया कि उसके बच्चे स्कूल देर से पहुंचे. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने कहा है कि यह समस्या तकनीकी खराबी के कारण हुई थी.

हालांकि, सेवाएं धीरे-धीरे सामान्य हो रही हैं और जल्द ही इस सेक्शन पर ट्रेनों की आवाजाही पूरी तरह से बहाल हो जाएगी.

त्योहारों के मौसम में बड़ी समस्या

त्योहारों का मौसम शुरू होने से पहले ही इस तरह की गड़बड़ी ने यात्रियों की चिंता बढ़ा दी है. येलो लाइन पर रोजाना लाखों लोग यात्रा करते हैं, ऐसे में थोड़ी देर की समस्या भी बड़ी समस्या बन जाती है.

फिलहाल, डीएमआरसी का कहना है कि वह इस रूट पर लगातार नज़र रख रहा है और यात्रियों को जल्द से जल्द बेहतर सेवा देने की कोशिश की जा रही है.