BMC Elections 2026: कांग्रेस का UBT से टूटा रिश्ता, उद्धव ठाकरे का राज के साथ जाने के फैसले पर पार्टी का अकेले बीएमसी चुनाव लड़ने का ऐलान!

(Photo Credits FB)

BMC Elections 2026: कांग्रेस (Congress) का UBT से गठबंधन टूट गया है. उद्धव ठाकरे द्वारा अपने चचेरे भाई राज ठाकरे के साथ जाने के फैसले के बाद कांग्रेस ने बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया. इससे पहले कांग्रेस और शिवसेना (UBT) ने महाविकास आघाड़ी के साथ मिलकर लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़े थे, लेकिन अब मुंबई में दोनों पार्टियाँ अलग-अलग मैदान में उतरेंगी.

कांग्रेस का अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान

महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी रमेश चेन्निथला ने कहा कि पार्टी बीएमसी चुनाव अपने दम पर लड़ेगी. उन्होंने यह भी बताया कि चुनाव से पहले मुंबई नगर निगम में हुए कथित भ्रष्टाचार पर कांग्रेस एक विस्तृत चार्जशीट जारी करेगी और जल्द ही अपना घोषणापत्र भी पेश करेगी. यह भी पढ़े: मुंबई में BMC चुनाव को लेकर BJP की तैयारियां जोरों पर, उम्मीदवार चयन के लिए 20 सदस्यीय समिति गठित; अमित साटम-आशीष शेलार सहित ये नेता शामिल

MNS को लेकर बढ़े मतभेद

दरसल कांग्रेस और शिवसेना UBT के बीच मनसे (MNS) को लेकर मतभेद बढ़ गए थे. कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने साफ कहा था कि MNS के साथ कोई भी गठबंधन स्वीकार नहीं होगा. वहीं उद्धव ठाकरे के राज ठाकरे के साथ आने की संभावना ने दोनों दलों के बीच दूरी और बढ़ा दी है. इसी वजह से कांग्रेस ने गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया.

UBT का बयान और कांग्रेस की प्रतिक्रिया

शिवसेना UBT के प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला अपने स्थानीय नेताओं पर छोड़ा है. बैठक के बाद दोनों दलों के बीच बातचीत रुक गई है. राउत के इस बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर UBT मनसे के साथ गठबंधन करती है, तो कांग्रेस के पास अलग लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता.

मुंबई में नए राजनीतिक समीकरण

मुंबई बीएमसी चुनाव में भाजपा और शिंदे गुट की शिवसेना पहले से ही गठबंधन में हैं. वहीं शिवसेना UBT मनसे के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है. हालांकि कांग्रेस महाविकास आघाड़ी में बनी रहेगी. उधर अजित पवार की एनसीपी ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि वह बीएमसी चुनाव में किसके साथ जाएगी.

15 जनवरी को मतदान

देश की सबसे अमीर महानगरपालिका बीएमसी की 227 सीटों पर चुनाव 15 जनवरी को होंगे और नतीजे 16 जनवरी को घोषित किए जाएंगे. यह चुनाव 2017 के बाद लगभग आठ साल बाद हो रहे हैं.