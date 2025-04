Cabinet Meeting: जाति जनगणना कराएगी केंद्र सरकार, मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी; गन्ना किसानों के लिए भी खुशखबरी (Watch Video)

Cabinet Meeting: केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए आगामी जनगणना में जाति आधारित गिनती शामिल करने की मंजूरी दे दी है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स ने आज इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है. इस कदम को सामाजिक न्याय और योजनाओं की बेहतर प्लानिंग की दिशा में अहम माना जा रहा है. अब हर जाति की स्थिति और जरूरतों को आंकड़ों के जरिए बेहतर ढंग से समझा जा सकेगा, जिससे नीति निर्धारण और सटीक होगा.

इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत के लिए भी एक बड़ा फैसला लिया गया है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शिलॉन्ग से सिलचर तक हाईस्पीड कॉरिडोर बनाने की मंजूरी दे दी है. इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी.

