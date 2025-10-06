Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान: 7.42 करोड़ मतदाता करेंगे मतदान, 2,000 से ज्यादा थर्ड जेंडर वोटर्स भी शामिल

(Photo Credits Twitter)

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है. चुनाव आयोग के मुताबिक, इस बार मतदान दो चरणों में कराया जाएगा. पहला चरण 6 नवंबर और दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा. नतीजों की घोषणा 14 नवंबर को की जाएगी. राज्य की 243 विधानसभा सीटों के लिए यह चुनाव बेहद अहम माना जा रहा है.

करीब 7.42 करोड़ मतदाता करेंगे वोटिंग

इस बार करीब 7.42 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे. इसमें पहली बार वोट डालने वाले युवाओं की संख्या भी काफी अधिक है, जिससे चुनाव में युवा मतदाताओं की भूमिका महत्वपूर्ण रहने वाली है. चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सुविधा और पारदर्शिता के लिए कई नई तकनीकी उपाय भी किए हैं. यह भी पढ़े: Bihar Election 2025 Dates: बिहार चुनाव 2025 की तारीखों का ऐलान, इस बार 2 चरणों में होगी वोटिंग, जानें कब आएंगे नतीजे

2,000 से ज्यादा थर्ड जेंडर वोटर्स भी होंगे शामिल

थर्ड जेंडर समुदाय की भागीदारी भी इस चुनाव में बढ़ी है. आंकड़ों के अनुसार, 2,000 से ज्यादा थर्ड जेंडर वोटर्स भी इस बार वोट डालेंगे. इससे यह स्पष्ट होता है कि लोकतंत्र में हर वर्ग की भागीदारी को बढ़ावा दिया जा रहा है. चुनाव आयोग ने सभी वर्गों के लिए समावेशी और सुरक्षित मतदान प्रक्रिया सुनिश्चित करने का दावा किया है.

पहले चरण में 121 सीटों

चुनाव आयोग के अनुसार पहले चरण में 121 सीटों पर मतदान होना. वहीं दूसरे चरण में 122 सीटों पर मतदान होने के बाद वोटों की गिरनी 14 नवंबर को होगी