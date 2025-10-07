बिहार में कोई बड़ा भाई नहीं! BJP और JDU बराबर सीटों पर लड़ेंगी चुनाव, सामने आया NDA का सीट शेयरिंग फॉर्मूला

PM Modi with Nitish Kumar | PTI

पटना: बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर है. राज्य की सियासत में इस बार भारतीय जनता पार्टी (BJP) और जनता दल यूनाइटेड (JDU) बराबर सीटों पर चुनाव लड़ने की संभावना है. जानकारी के अनुसार, बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से BJP और JDU के बीच बराबर-बराबर सीटें बांटने पर सहमति बन रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों दलों के बीच कुल 205 सीटों का बंटवारा किया जा रहा है, जबकि शेष सीटें NDA के छोटे सहयोगी दलों को दी जाएंगी. बाकी 38 सीटें NDA के अन्य सहयोगियों लोक जनशक्ति पार्टी (LJP), हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (HAM) और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (RLSP) को दी जाएंगी.

Bihar Elections 2025: फाइनल वोटर लिस्ट से गायब मतदाता भी दे सकते हैं वोट, जानें कैसे.

रिपोर्ट्स की मानें तो BJP ने चिराग पासवान की LJP को 25 सीटें, जीतन राम मांझी की HAM को 7 सीटें, और उपेंद्र कुशवाहा की RLSP को 6 सीटें देने का प्रस्ताव दिया है.

चिराग पासवान की मांगें और सीटों पर खींचतान

रिपोर्ट्स के मुताबिक, LJP प्रमुख चिराग पासवान अपनी पार्टी नेताओं के लिए कुछ विशेष सीटों की मांग कर रहे हैं. अगर पासवान की सीटें बढ़ाई जाती हैं, तो इसका असर मांझी और कुशवाहा के हिस्से पर पड़ सकता है. ऐसे में BJP छोटे सहयोगियों को राज्यसभा या विधान परिषद सीटों की पेशकश कर सकती है, ताकि NDA में संतुलन बना रहे.

बिहार में दो चरणों में होगा मतदान

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने सोमवार को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों का ऐलान किया. चुनाव दो चरणों में होंगे पहले चरण के मतदान 6 नवंबर को होंगे दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होगी. वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी. बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है.

7.4 करोड़ से अधिक मतदाता डालेंगे वोट

इस बार 7.4 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें 14 लाख पहली बार वोट डालने वाले युवा शामिल हैं.

पहले चरण में मध्य बिहार के 121 विधानसभा क्षेत्र ग्रामीण और बाढ़ प्रभावित इलाकों में मतदान होंगे. दूसरे चरण में 122 सीटें मुख्य रूप से सीमावर्ती जिलों में वोटिंग होगी.

NDA बनाम महागठबंधन

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाला NDA गठबंधन (JDU-BJP) सत्ता में वापसी का लक्ष्य रखता है, जबकि महागठबंधन (RJD, कांग्रेस, वामदल) सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश में है. दिलचस्प बात यह है कि इस बार आम आदमी पार्टी (AAP) भी बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, जो राज्य की राजनीति में उसका पहला कदम होगा.