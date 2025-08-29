VIDEO: PM मोदी को गाली देने पर मचा बवाल, BJP-कांग्रेस कार्यकर्ता में मारपीट, हंगामे का वीडियो वायरल

बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हुई (Photo Credits : X/ANI)

बिहार में राजनीतिक माहौल गरमा गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने-सामने आ गए हैं. राजधानी पटना में जहां दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हुई, वहीं दरभंगा में पीएम मोदी को गाली देने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है.

पटना में कांग्रेस दफ्तर के बाहर बवाल

शुक्रवार को पटना में माहौल तब तनावपूर्ण हो गया जब बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करने पहुंच गए. बीजेपी का आरोप है कि आरजेडी और कांग्रेस की एक साझा रैली में प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया था, जिसके विरोध में वे जमा हुए थे.

देखते ही देखते यह विरोध प्रदर्शन एक हिंसक झड़प में बदल गया. कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बीजेपी के कार्यकर्ता जबरदस्ती कांग्रेस दफ्तर का गेट तोड़कर अंदर घुस आए. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दफ्तर के अंदर लाठियां चलाईं, वहां खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की और जमकर पत्थरबाजी भी की. इस घटना के बाद दोनों पार्टियों के बीच तनाव और बढ़ गया है.

दरभंगा में PM मोदी को गाली देने वाला गिरफ्तार

उधर, दरभंगा में भी प्रधानमंत्री मोदी पर अभद्र टिप्पणी का एक और मामला सामने आया है. पुलिस ने इस मामले में मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है.

यह घटना कांग्रेस नेता राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान हुई थी. यात्रा के स्वागत के लिए एक मंच बनाया गया था, जिसे कांग्रेस नेता मोहम्मद नौशाद ने लगवाया था. इसी मंच से माइक पर मोहम्मद रिजवी ने प्रधानमंत्री मोदी की मां को लेकर बेहद आपत्तिजनक और अपमानजनक बातें कहीं. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद लोगों में भारी गुस्सा देखने को मिला. मामला तूल पकड़ने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी मोहम्मद रिजवी को गिरफ्तार कर लिया. बाद में, मंच लगवाने वाले कांग्रेस नेता मोहम्मद नौशाद ने इस घटना के लिए माफी भी मांगी. बिहार में राजनीतिक भाषा का स्तर गिरता जा रहा है और पार्टियों के बीच तनाव चरम पर है, जो हिंसक झड़पों का रूप ले रहा है.