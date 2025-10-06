BREAKING: आज बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का होगा ऐलान, शाम 4 बजे EC की प्रेस कॉन्फ्रेंस, लागू होगी आचार संहिता

(Photo Credit: X)

Bihar Assembly Election 205 Date: बिहार में चुनावी माहौल अब पूरी तरह से गरमाने वाला है. भारत का चुनाव आयोग (Election Commission) आज यानी सोमवार, 6 अक्टूबर को शाम 4 बजे बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा. इसके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है जिसमें पूरी जानकारी दी जाएगी.

खत्म होगा इंतजार, लागू होगी आचार संहिता

इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सभी राजनीतिक दलों और बिहार की जनता को बेसब्री से इंतजार है. जैसे ही चुनाव आयोग तारीखों की घोषणा करेगा, उसी पल से बिहार में आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) लागू हो जाएगी. आचार संहिता लागू होने का मतलब है कि सरकार कोई भी नई घोषणा या शिलान्यास नहीं कर सकेगी, जिससे मतदाताओं को लुभाया जा सके.

नवंबर में हो सकते हैं चुनाव

सूत्रों और राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बिहार में चुनाव नवंबर के महीने में कई चरणों में कराए जा सकते हैं. आज शाम 4 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह साफ हो जाएगा कि चुनाव कितने फेज (चरणों) में होंगे, वोटिंग कब-कब होगी और वोटों की गिनती किस तारीख को की जाएगी.

इस घोषणा के साथ ही बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां अपने चरम पर पहुंच जाएंगी. सभी पार्टियां अब पूरी तरह से चुनावी मोड में आ जाएंगी और प्रचार-प्रसार का काम तेज कर देंगी. अब सभी की नजरें शाम 4 बजे होने वाली चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी हैं.