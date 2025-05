Assam Panchayat Election Result 2025: असम पंचायत चुनाव की मतगणना कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू, कल तक चलने की संभावना

Assam Panchayat Election 2025 Vote Counting: असम में पंचायत चुनावों की मतगणना (Assam Local Body Election) रविवार, 11 मई 2025 की सुबह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हो गई है. अधिकारियों ने बताया कि सुबह 8 बजे से बैलेट पेपर की गिनती शुरू की गई और उम्मीदवारों के एजेंट भी सुबह-सवेरे ही गिनती केंद्रों पर पहुंच गए थे.

असम राज्य चुनाव आयोग (ASEC) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि "चुनाव दो चरणों में 2 मई और 7 मई को राज्य के 27 जिलों में कराए गए थे. यह पहली बार है जब परिसीमन के बाद पंचायत चुनाव हुए हैं."

चुनाव के दौरान कुछ स्थानों पर हिंसा और बाधाओं की घटनाओं को देखते हुए प्रशासन ने सभी मतगणना केंद्रों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की है. अधिकारी ने आगे कहा, “चुनाव में हजारों सीटों पर वोट डाले गए हैं, इसलिए हम गिनती को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करेंगे. हालांकि, संभावना है कि यह प्रक्रिया कल तक खिंच सकती है.”

VIDEO | Guwahati: Counting of votes for the panchayat polls in Assam began on Sunday morning amid tight security.

Polling took place in two phases, on May 2 and 7, in the state's 27 districts for the first time after the delimitation of the constituencies.

