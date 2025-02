PM Kisan 19th Installment: पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त जारी, किसानों के खाते में पहुंचे ₹2,000; लाभार्थी सूची में ऐसे चेक करें अपना नाम (Watch Video)

PM Kisan 19th Installment: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज, 24 फरवरी 2025 को बिहार के भागलपुर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी कर दी है. इस बार सरकार ने 22,000 करोड़ रुपये सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए हैं. पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसानों को हर चार महीने में 2,000 रुपये मिलते हैं, जो सालाना 6,000 रुपये होता है. यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए किसानों को दी जाती है.

अगर आप यह देखना चाहते हैं कि आपके खाते में पीएम किसान की 19वीं किस्त आई या नहीं, तो नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें.

ये भी पढें; PM Kisan 19th Installment: 19वीं किस्त से पहले किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी! सरकार ने बढ़ाया पीएम किसान योजना का बजट, इन लोगों को होगा ज्यादा फायदा

Bhagalpur, Bihar: CM Nitish Kumar addresses the launch of development projects and the release of the 19th installment of the PM-Kisan Samman Nidhi says, "It is a matter of great privilege for us that the Hon’ble Prime Minister is transferring the Kisan Samman Nidhi funds… pic.twitter.com/CJ9YV7Xeex

— IANS (@ians_india) February 24, 2025