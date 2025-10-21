Police Commemoration Day: पुलिस स्मृति दिवस, मुंबई के नायगांव में पुलिस परेड ग्राउंड में सीएम फडणवीस ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि; VIDEO
(Photo Credits ANI)

Police Commemoration Day:  महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) ने रविवार को मुंबई के नायगांव स्थित पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित पुलिस स्मृति दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया. इस दौरान उन्होंने शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके बलिदान को नमन किया.

सीएम फडणवीस ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि

इस ख़ास मौके मुख्यमंत्री फडणवीस ने शहीद स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित कर देश की आंतरिक सुरक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर जवानों को याद किया. कार्यक्रम में मुंबई पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी भी मौजूद रहे. यह भी पढ़े: Republic Day 2025: दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी की जारी; परेड के रास्तों पर वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध

21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है

पुलिस स्मृति दिवस हर वर्ष 21 अक्टूबर को उन पुलिसकर्मियों की याद में मनाया जाता है, जिन्होंने देश की सेवा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए. यह दिन शौर्य, समर्पण और कर्तव्य के प्रति निष्ठा का प्रतीक माना जाता है. कार्यक्रम के अंत में एक मौन धारण कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और पुलिस बैंड की प्रस्तुति के साथ समारोह संपन्न हुआ.