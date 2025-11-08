पीएम मोदी 9 नवंबर को देहरादून में रजत जयंती समारोह कार्यक्रम में होंगे शामिल

(Photo : X)

नई दिल्ली, 8 नवंबर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) 9 नवंबर को उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर आयोजित रजत जयंती समारोह में हिस्सा लेंगे. पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि 9 नवंबर को होने वाले कार्यक्रम को लेकर कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया. अधिकारियों को सभी व्यवस्थाओं को समयबद्धता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए. अधिकारियों को निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कार्यक्रम के दौरान आमजन को यातायात एवं आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा न हो.

पीएम मोदी 9 नवंबर को दोपहर लगभग 12:30 बजे देहरादून पहुंचेंगे. यहां उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर आयोजित रजत जयंती समारोह के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेंगे. प्रधानमंत्री इस अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी करेंगे और उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे. पीएम मोदी कार्यक्रम के दौरान 8140 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिनमें 930 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और 7210 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है. ये परियोजनाएं पेयजल, सिंचाई, तकनीकी शिक्षा, ऊर्जा, शहरी विकास, खेल और कौशल विकास सहित कई प्रमुख क्षेत्रों को लाभान्वित करेंगी.

इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 28,000 से अधिक किसानों को सीधे उनके बैंक खातों में 62 करोड़ रुपए की सहायता राशि भी जारी करेंगे. प्रधानमंत्री द्वारा जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा, उनमें अमृत योजना के तहत 23 क्षेत्रों के लिए देहरादून जलापूर्ति कवरेज, पिथौरागढ़ जिले में विद्युत सबस्टेशन, सरकारी भवनों में सौर ऊर्जा संयंत्र, नैनीताल के हल्द्वानी स्टेडियम में एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान आदि शामिल हैं.

प्रधानमंत्री जल-क्षेत्र से जुड़ी दो प्रमुख परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे-सोंग बांध पेयजल परियोजना, जो देहरादून को 150 एमएलडी (मिलियन लीटर प्रतिदिन) पेयजल उपलब्ध कराएगी और नैनीताल में जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना, जो पेयजल उपलब्ध कराएगी, सिंचाई और बिजली उत्पादन में सहायक होगी. जिन अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा, उनमें विद्युत सबस्टेशन, चंपावत में महिला खेल महाविद्यालय की स्थापना, नैनीताल में अत्याधुनिक डेयरी संयंत्र आदि शामिल हैं.