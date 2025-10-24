ये जो रील्स पर रील्स बन रही हैं वह हमारी सरकार की देन... बिहार में रील्स पर बोले पीएम मोदी

PM Modi Samastipur Visit (Photo- ANI)

Modi Reels Bihar: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने शुक्रवार को समस्तीपुर में एनडीए की चुनावी रैली को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने सोशल मीडिया पर रील्स के बढ़ते ट्रेंड पर दिलचस्प टिप्पणी करते हुए कहा कि आज के युवा अपनी रचनात्मकता से ऑनलाइन कमाई कर रहे हैं, और यह एनडीए सरकार की बड़ी उपलब्धि है.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार के कार्यकाल में ही इंटरनेट को आम लोगों तक सुलभ और सस्ता बनाया गया है. उन्होंने कहा, “आज 1 जीबी डेटा की कीमत एक कप चाय से भी कम है. यही वजह है कि देश का युवा अब इंटरनेट पर रील्स बनाकर और अपनी क्रिएटिविटी दिखाकर अच्छी कमाई कर रहा है.”

रील्स का ट्रेंड और सस्ता इंटरनेट सरकार की देन

पीएम मोदी ने आगे कहा कि भारत में आज डिजिटल क्रांति आम नागरिकों तक पहुंच चुकी है, और इसका सबसे बड़ा श्रेय केंद्र सरकार की नीतियों को जाता है.

रील्स बनाकर कमाई कर रहे युवा: पीएम मोदी

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत का युवा आत्मनिर्भर और डिजिटल रूप से सशक्त हो चुका है. इंटरनेट की सुलभता ने उन्हें क्रिएटिव बनने का मौका दिया है. उन्होंने कहा, “आज जो रील्स पर रील्स बन रही हैं, उसमें एनडीए सरकार की नीतियों का बहुत बड़ा योगदान है. ये सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि रोजगार का नया साधन बन चुका है.”

भारत में दुनिया के मुकाबले सबसे सस्ता डेटा

पीएम मोदी ने अपने भाषण में यह भी बताया कि भारत में इंटरनेट डेटा की कीमत दुनिया के कई देशों की तुलना में बेहद कम है. उन्होंने कहा कि जहां विदेशों में 1 जीबी डेटा की कीमत 100 से 150 रुपये तक है, वहीं भारत में यह एक कप चाय से भी सस्ता है.

आरजेडी और कांग्रेस पर पीएम मोदी का हमला

अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने आरजेडी और कांग्रेस पर भी तीखा प्रहार किया. उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने दशकों तक बिहार को पीछे रखा, वे अब विकास की बातें कर रहे हैं. मोदी ने तंज कसते हुए कहा, “जिनके राज में लालटेन जलती थी, अब उनके पास जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए कुछ नहीं बचा है.”

‘लालटेन की जरूरत क्या, जब सबके पास मोबाइल की फ्लैश लाइट है’

समस्तीपुर की रैली के दौरान पीएम मोदी ने मंच से जनता से मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाने की अपील की. जब पूरा मैदान फ्लैश लाइट से चमक उठा, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, “जब सबके पास इतनी रोशनी है, तो अब लालटेन की क्या जरूरत है?”