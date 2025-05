PM Modi Speech: आतंकियों ने सपने में भी नहीं सोचा था भारत इतना बड़ा फैसला लेगा; ऑपरेशन सिंदूर पर बोले पीएम मोदी

नई दिल्ली: पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में भारतीय सेनाओं द्वारा चलाए गए ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए एक शक्तिशाली और भावुक भाषण दिया. उन्होंने देश को भरोसा दिलाया कि भारत अब आतंकियों की भाषा में जवाब देने लगा है और यह नया भारत आतंकवादियों को "घर में घुसकर मारता है". अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा, "आतंकियों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भारत इतना बड़ा कदम उठाएगा. भारत ने अपने संयम के साथ साथ अपनी शक्ति भी दुनिया को दिखाई है."

पीएम मोदी ने पहलगाम हमले को देश को तोड़ने की "घिनौनी कोशिश" करार दिया और कहा कि पहलगाम में निर्दोष लोगों को धर्म पूछकर मारना, यह साबित करता है कि आतंकवादी अब मानवता को पूरी तरह रौंद चुके हैं.

7 मई की सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की शुरुआत की और लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया. इस ऑपरेशन में करीब 100 आतंकवादी ढेर किए गए.

#WATCH | During his address to the nation, Prime Minister Narendra Modi says "Today, I dedicate this valour, bravery, courage (of armed forces) to every mother of our country, to every sister of the country and to every daughter of the country." pic.twitter.com/OYu05bBiPf— ANI (@ANI) May 12, 2025