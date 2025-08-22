PM Modi Bihar & Bengal Visit: प्रधानमंत्री मोदी आज बिहार और पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे, 18,200 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे

PM Modi | ANI

PM Modi Bihar & Bengal Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) शुक्रवार को बिहार और पश्चिम बंगाल जाएंगे. वहां वे 18,200 करोड़ रुपये से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. इन परियोजनाओं से सड़क, रेल, बिजली, स्वास्थ्य और शहरों के विकास को बढ़ावा मिलेगा. प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा की शुरुआत बिहार के गयाजी (Gayaji) में एक कार्यक्रम से करेंगे, जहां वे लगभग 13 हजार करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो नई ट्रेनों का उद्घाटन करेंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे. पहली ट्रेन, अमृत भारत एक्सप्रेस (Amrit Bharat Express), गया और दिल्ली के बीच चलेगी. वहीं, दूसरी ट्रेन, बौद्ध सर्किट ट्रेन, वैशाली और कोडरमा को जोड़ेगी. इनका उद्देश्य रेल संपर्क बढ़ाना, यात्रा को आसान करना और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना है. वह प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) और पीएमएवाई-शहरी के लाभार्थियों को चाबियां भी सौंपेंगे, जिससे सभी के लिए किफायती आवास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को बल मिलेगा.

प्रधानमंत्री मोदी बेगूसराय जिले में

प्रधानमंत्री मोदी बेगूसराय (Begusarai) जिले में गंगा नदी पर बनने वाले अत्याधुनिक औंटा-सिमरिया छह-लेन पुल का उद्घाटन करेंगे. इस 1,870 करोड़ रुपए की परियोजना में एनएच-31 पर 8.15 किमी का रास्ता और पुराने राजेंद्र सेतु के समानांतर 1.86 किमी लंबा छह-लेन का पुल शामिल है. नया पुल मोकारमा (पटना जिला) और बेगूसराय के बीच कनेक्टिविटी को बहुत बेहतर करेगा, जिससे भारी वाहनों को 100 किलोमीटर से ज्यादा का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा.

पीएम मोदी कोलकाता जायेंगे

इसके बाद दोपहर में, पीएम मोदी कोलकाता (Kolkata) पहुंचेंगे. वहां वे नई बनी मेट्रो लाइनों पर मेट्रो सेवाओं का उद्घाटन करेंगे. दोपहर 4:15 बजे, वे ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे और जेसोर रोड मेट्रो स्टेशन से जय हिंद बिमान बंधार तक मेट्रो में यात्रा करेंगे और वापस आएंगे. प्रधानमंत्री मोदी हावड़ा मेट्रो स्टेशन (Howrah Metro Station) पर एक नए सबवे का भी उद्घाटन करेंगे, जिसका उद्देश्य पैदल यात्रियों की आवाजाही और परिवहन को आसान बनाना है. इसके साथ ही, वे हावड़ा में छह-लेन वाले कोना एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखेंगे, जिसकी लागत 1,200 करोड़ रुपए है. यह प्रोजेक्ट हावड़ा, कोलकाता और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर करेगा.