G20 Summit Johannesburg: जी20 समिट के लिए जोहान्सबर्ग पहुंचे पीएम मोदी, अफ्रीका में पहली बार हो रही है बैठक; ट्रंप और जिनपिंग की गैरहाजिरी से बढ़ी चर्चा

Photo- @narendramodi/X

PM Modi South Africa Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को जोहान्सबर्ग पहुंचे, जहां उनका भव्य पारंपरिक अंदाज में स्वागत हुआ. पीएम मोदी यहां G20 समिट में हिस्सा लेने पहुंचे हैं, जो इस बार कई वैश्विक तनावों और बदलते समीकरणों के बीच आयोजित हो रहा है. जोहान्सबर्ग के वॉटरक्लूफ एयरफोर्स बेस पर उतरते ही सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से उनका अभिनंदन किया गया. पहुंचने के तुरंत बाद उन्होंने पोस्ट किया कि वे दुनिया के नेताओं के साथ महत्वपूर्ण मुद्दों पर सार्थक चर्चा करने के लिए उत्सुक हैं.

Johannesburg पहुंचे PM Modi

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi receives a warm welcome from the members of the Indian diaspora as he arrives at a hotel in Johannesburg, South Africa. PM Modi will attend the 20th G20 Leaders’ Summit. (Source: ANI/DD) pic.twitter.com/NzxE7DuO3z — ANI (@ANI) November 21, 2025

अफ्रीकी धरती पर पहली बार G20 समिट

यह समिट खास है क्योंकि पहली बार अफ्रीका इस प्रतिष्ठित मंच की मेजबानी कर रहा है. भारत की 2023 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया था, और अब उसके मुद्दे प्रमुख रूप से चर्चा में रहने वाले हैं.

पीएम मोदी ने रवाना होने से पहले कहा था कि यह समिट खास महत्व रखता है क्योंकि यह अफ्रीकी जमीन पर आयोजित हो रहा है. उन्होंने कहा कि वे भारत की सोच 'वसुधैव कुटुम्बकम' और 'वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर' को विश्व के सामने रखेंगे.

कई देशों के नेताओं संग बैठकें

पीएम मोदी इस दौरान ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के साथ IBSA बैठक में भी भाग लेंगे. इसके अलावा वे कई द्विपक्षीय वार्ताएं करेंगे जिनमें व्यापार, वैश्विक चुनौतियां और विकासशील देशों के मुद्दे मुख्य रहेंगे.

समिट में तीन प्रमुख सत्र होंगे. पहला आर्थिक वृद्धि, व्यापार और वित्तीय चुनौतियों पर केंद्रित रहेगा. दूसरा सत्र जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा बदलाव और खाद्य सुरक्षा पर चर्चा करेगा. तीसरा महत्वपूर्ण खनिजों, रोजगार और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर केंद्रित होगा.

भारतीय समुदाय से भी मुलाकात

पीएम मोदी इस दौरान दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीय समुदाय से भी जुड़ेंगे, जो दुनिया में भारत के बाहर सबसे बड़े प्रवासी समूहों में से एक है. उन्होंने कहा कि वे भारतीय मूल के लोगों से मिलकर बेहद उत्साहित हैं.