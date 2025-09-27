Mumbai: यात्री कृपया ध्यान दे! CSMT रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म 18 होगा 1 अक्टूबर से 80 दिनों के लिए बंद, रीडेवलपमेंट के लिए गया निर्णय

Credit-(Pixabay)

मुंबई, महाराष्ट्र: मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) पर बड़ा बदलाव होने जा रहा है. यहां का प्लेटफॉर्म (Platform) नंबर 18, 1 अक्टूबर से 80 दिनों के लिए बंद रहेगा. यह कदम रेलवे भूमि विकास प्राधिकरण (RLDA) के 2,450 करोड़ के पुनर्विकास प्रोजेक्ट (Redevelopment Project) का हिस्सा है. इसके कारण इसका असर सीधा एक्सप्रेस ट्रेनों पर होगा. बताया जा रहा है की यहां से नंदीग्राम एक्सप्रेस (Nandigram Express) और अमरावती एक्सप्रेस (Amravati Express) यही से चलती है.

जिसके कारण अब ये ट्रेनें दादर तक ही चलेंगी. जबकि राजधानी,शताब्दी और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को दुसरे प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट कर दिया जाएगा. ये भी पढ़े:Mumbai Mega Block Update: सेंट्रल लाइन पर होगा शनिवार और रविवार की रात मेगाब्लॉक, लोकल समेत दूसरी ट्रेनों पर भी होगा असर, जानें डिटेल्स

प्लेटफॉर्म बंद करने का कारण

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक (Platform) 18 को बंद करना जरूरी है क्योंकि यहां एलीवेटेड पैसेंजर डेक (Elevated Passenger Deck) का निर्माण किया जाएगा.इसके लिए पाइलिंग और फाउंडेशन का काम किया जाएगा.यह डेक तैयार होने के बाद यात्रियों को सीधे पी. डी'मेलो(P DMello) रोड और ईस्टर्न फ्रीवे से बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी.

यात्रियों के लिए नई सुविधाएं

इस प्रोजेक्ट (Project) के पूरा होने के बाद यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी, जैसे टिकट काउंटर और बड़ा वेटिंग रूम,फूड कोर्ट और शॉपिंग आउटलेट्स,मनोरंजन और म्यूज़िक ज़ोन,साफ-सुथरा और कम भीड़भाड़ वाला स्टेशन अनुभव.

लोकल ट्रेन सेवाओं पर असर नहीं

अधिकारियों ने बताया कि लोकल ट्रेनों (Local Trains) पर सीधा असर नहीं होगा. हालांकि, रात के समय कुछ ब्लॉक लिए जाएंगे ताकि नए फुटओवर ब्रिज के लिए गर्डर लगाए जा सकें. इससे दादर–कुर्ला और बायकला–परेल रूट पर देर रात की सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं.

कब तक पूरा होगा काम?

रेलवे (Railway) ने लक्ष्य रखा है कि प्लेटफॉर्म 18 का काम 19 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा. इस रीडेवलपमेंट (Redevelopment) से भीड़ पर नियंत्रण होगा और यात्रियों को आधुनिक सुविधाओं के साथ सुरक्षित यात्रा अनुभव मिलेगा.