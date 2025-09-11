Patna Firing: बिहार के पटना में RJD नेता राजकुमार राय की गोली मारकर हत्या, पुलिस जांच में जुटी; VIDEO

(Photo Credits ANI)

Patna Firing: बिहार की राजधानी पटना में मंगलवार देर रात राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता राजकुमार राय उर्फ अला राय (RJD leader Rajkumar Rai) की गोली मारकर हत्या कर दी गई. यह वारदात राजेन्द्र नगर टर्मिनल के सामने गली नंबर 17 में रात करीब 10 बजे हुई. यह भी पढ़े: Bihar Firing: बिहार में बेख़ौफ़ अपराधी! मुंगेर में RJD नेता पंकज यादव को मॉर्निंग वॉक के दौरान बदमाशों ने मारी गोली; VIDEO

RJD नेता राजकुमार की गोली मारकर हत्या

घटनास्थल पर मौजूद पटना ईस्ट के एसपी परिचय कुमार ने मीडिया से बातचीत में बताया कि "गली नंबर 17 में राजेन्द्र नगर टर्मिनल के सामने एक व्यक्ति को गोली मारी गई है. मृतक की पहचान राजकुमार उर्फ अला राय के रूप में हुई है. आरोपी सीसीटीवी फुटेज में नजर आया है। संभव है कि इसमें अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं.

आरोपी CCTV में कैद

#WATCH | Patna, Bihar: RJD leader Rajkumar Rai shot dead in Patna Patna East SP Parichay Kumar says, "A person was shot in lane number seventeen in front of Rajendra Nagar Terminal. His name is being told as Rajkumar alias Ala Rai. Accused seen in CCTV footage. There may be… pic.twitter.com/xwzlzVKjYn — ANI (@ANI) September 11, 2025

एसपी परिचय कुमार ने मृतक के बारे में बताया कि वह राजनीतिक रूप से सक्रिय था और जमीन की खरीद-बिक्री का काम भी करता था, इसलिए हम हर एंगल से जांच कर रहे हैं। जांच के बाद ही हत्या की असली वजह सामने आएगी और हम अंतिम निष्कर्ष पर पहुंच सकेंगे.

आरोपी जल्द होगा गिरफ्तार

एसपी ने आगे कहा कि पुलिस की कई टीमें इस मामले की जांच में लगी हैं और अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी के लिए प्रयास तेज कर दिए गए हैं. घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है, जिसे देखते हुए कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है.