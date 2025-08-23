Patna Accident: पटना में ट्रक और ऑटो की टक्कर में आठ लोगों की मौत, अन्य लोग घायल
Photo- @Rza_Muhd/X

पटना, 23 अगस्त : बिहार (Bihar) के पटना जिले के शाहजहांपुर थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह एक ट्रक और ऑटो की टक्कर में आठ लोगों की मौत हो गयी. मृतकों में सात महिलाएं बतायी जा रही हैं. दरअसल, यह पूरा मामला शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री के पास शनिवार की सुबह हुआ है, जहां एक ट्रक और टेम्पू की टक्कर में आठ लोगों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई. इस घटना में कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए.

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि नालंदा जिले के हिलसा थाना क्षेत्र के मलवा गांव के रहने वाले कुछ लोग सुबह गंगा में डुबकी लगाकर पुण्य प्राप्त करने गए थे. ये सभी लोग एक ऑटो पर सवार होकर वापस लौट रहे थे. इसी दौरान अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री के पास एक अनियंत्रित ट्रक ने ऑटो को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे ऑटो के परखच्चे उड़ गए. यह भी पढ़ें : New York Bus Accident: न्यूयॉर्क में टूर बस के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से पांच लोगों की मौत,

स्थानीय लोगों के मुताबिक दुर्घटना इतनी जबरदस्त थी कि सात लोगों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई जबकि एक व्यक्ति ने अस्पताल ले जाते दम तोड़ दिया. हादसे की सूचना मिलते ही शाहजहांपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

घायल यात्रियों को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद इन्हें पटना रेफर कर दिया गया है. दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है और जांच कर रही है. स्थानीय लोगों के मुताबिक ट्रक बेलगाम रफ्तार में आ रहा था और ड्राइवर ने वाहन से नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद सीधी टक्कर हुई. बताया गया कि मृतकों में सात महिलाएं हैं और सभी एक ही गांव की हैं. घटना की सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ लग गयी है. गाव में भी घटना की सूचना मिलते ही मातम पसर गया है.