Orkla IPO की फीकी लिस्टिंग: शेयर 3% प्रीमियम पर खुला, फिर तुरंत लुढ़क गया

Photo : X

Orkla India Share Price: MTR और ईस्टर्न मसाले बनाने वाली कंपनी Orkla India के IPO की आज (गुरुवार, 6 नवंबर) को शेयर बाजार में लिस्टिंग हो गई. हालांकि, इसकी शुरुआत थोड़ी फीकी रही और निवेशकों को उम्मीद के मुताबिक मुनाफा नहीं मिला.

कंपनी का IPO प्राइस ₹730 प्रति शेयर था. आज सुबह BSE पर यह ₹751.50 पर खुला, यानी सिर्फ 3% के मामूली प्रीमियम के साथ.

लिस्टिंग के बाद मुनाफावसूली

निवेशकों की उम्मीदें इस IPO से ज्यादा थीं. लिस्टिंग से पहले, ग्रे मार्केट (unlisted market) में यह 9% के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा था, जिससे लगा था कि यह अच्छी बढ़त के साथ लिस्ट होगा.

लेकिन, लिस्टिंग के तुरंत बाद ही शेयर में बिकवाली शुरू हो गई. शेयर 6.59% तक गिरकर ₹702 पर आ गया, जो इसके ₹730 के IPO प्राइस से भी नीचे है.

कैसा था यह IPO

Orkla India का ₹1,667.54 करोड़ का IPO 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था. यह IPO पूरी तरह से 'ऑफर फॉर सेल' (OFS) था.

क्या होता है OFS. इसका मतलब है कि कंपनी ने बाजार से पैसा जुटाने के लिए नए शेयर जारी नहीं किए. बल्कि, कंपनी के मौजूदा मालिकों (प्रमोटर्स) ने अपनी हिस्सेदारी बेची है. इसलिए, IPO से मिलने वाला सारा पैसा कंपनी के पास नहीं, बल्कि शेयर बेचने वाले प्रमोटर्स की जेब में जाएगा.

क्या करती है Orkla India.

Orkla ने 2007 में MTR Foods को खरीदकर भारतीय बाजार में एंट्री की थी. इसके बाद 2021 में कंपनी ने केरल के मशहूर मसाला ब्रांड 'ईस्टर्न कॉन्डिमेंट्स' (Eastern Condiments) को भी खरीद लिया.

आज कंपनी की कुल कमाई का लगभग 66% हिस्सा मसालों से आता है, जबकि बाकी का हिस्सा रेडी-टू-ईट और दूसरे सुविधा वाले खाद्य पदार्थों (convenience food) से आता है.