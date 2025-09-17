स्वस्थ नारी से ही सशक्त परिवार और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण: नितिन गडकरी

Credit-(Instagram,Gadkari Nitin)

नोएडा, 17 सितंबर : केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी बुधवार को नोएडा पहुंचे. उन्होंने सेक्टर-62 स्थित राष्ट्रीय जैविक संस्थान में आयोजित “स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार” अभियान कार्यक्रम में शिरकत की. इस अवसर पर गौतमबुद्ध नगर से सांसद डॉ. महेश शर्मा, नोएडा विधायक पंकज सिंह और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी भी मंच पर मौजूद रहे. कार्यक्रम की शुरुआत में नितिन गडकरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भर भारत की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है. गडकरी ने कहा कि अब समय आ गया है कि हम आर्थिक विकास के साथ-साथ “डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स” पर भी ध्यान दें, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, रोटी, कपड़ा, मकान और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मूलभूत तत्व शामिल हैं.

अपने संबोधन में गडकरी ने कहा कि किसी भी समाज और राष्ट्र की प्रगति का आधार महिलाओं का स्वास्थ्य है. जब नारी स्वस्थ होगी, तभी परिवार सशक्त होगा और एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण संभव होगा. उन्होंने जोर दिया कि केंद्र सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और योजनाओं के माध्यम से किसानों, मजदूरों व समाज के अंतिम पायदान तक खड़े व्यक्ति को चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं. यह भी पढ़ें : Deen Dayal Lado Laxmi Yojana: महिलाओं के अकाउंट में नवंबर महीने से आएंगे 2100 रूपए, हरियाणा सरकार ने दिया तोहफा

गडकरी ने कैंसर और हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इनके समाधान के लिए आधुनिक चिकित्सा के साथ-साथ वैदिक चिकित्सा पद्धति में सुधार और संशोधन आवश्यक है. उन्होंने कहा कि यदि वैदिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का समन्वय कर दवाओं का निर्माण किया जाए तो गरीब और वंचित वर्ग को भी इसका लाभ मिलेगा.

उन्होंने आगे कहा कि सरकार स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के साथ-साथ शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं पर भी विशेष ध्यान दे रही है. उन्होंने कहा, “हमारा लक्ष्य सिर्फ आर्थिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि हर नागरिक को बेहतर जीवन जीने का अवसर देना है. स्वस्थ, शिक्षित और सक्षम समाज ही आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार कर सकता है.” कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे. महिलाओं के स्वास्थ्य और जागरूकता से जुड़े विभिन्न सत्र आयोजित किए गए.