स्वतंत्रता दिवस पर सिर्फ एक लड्डू मिलने पर शख्स ने CM हेल्पलाइन पर किया फोन, फिर हुआ ये

देशभर में स्वतंत्रता दिवस (Independence Day 2025) पर जहां लोग तिरंगे के रंगों और आजादी के जश्न में डूबे थे, वहीं मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के भिंड (Bhind) जिले के एक शख्स ने बिल्कुल अलग शिकायत दर्ज कराई. नौधा गांव के कमलेश कुशवाहा (Kamlesh Kushwaha) को 15 अगस्त के मौके पर दो की जगह केवल एक लड्डू मिला. नाराज होकर उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री हेल्पलाइन (CM Helpline) पर फोन कर अपनी दर्ज करा दी. कमलेश ने शिकायत गांव के सरपंच और सचिव के खिलाफ दर्ज कराई. मामला छोटा था, लेकिन उनके इस कदम ने सबको चौंका दिया. प्रशासन तक यह खबर पहुंची और अधिकारी भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सके.

पंचायत सचिव रविंद्र श्रीवास्तव के मुताबिक, कमलेश कुशवाहा पहले भी कई बार ऐसी शिकायतें कर चुके हैं. अब तक वह मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर 107 शिकायतें दर्ज करा चुके हैं. सड़क, नाली से लेकर अब लड्डू तक!

प्रशासन की फौरन कार्रवाई

छोटी-सी बात लगने के बावजूद अधिकारियों ने शिकायत को हल्के में नहीं लिया. तुरंत एक किलो लड्डू खरीदकर गांव में बांटने का इंतजाम किया गया. लेकिन यहां आया असली ट्विस्ट कमलेश ने लड्डू लेने से इंकार कर दिया.

यह घटना भले ही मजाकिया लगे, लेकिन यह दिखाती है कि कुछ लोग अब छोटी-छोटी बातों पर भी अपनी आवाज उठाने से नहीं झिझकते. लोकतंत्र में शिकायत दर्ज करने का अधिकार हर नागरिक को है, जिसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए.