Rule Change From October 1: आज 1 अक्टूबर से बदल गए ये जरुरी नियम, जानिए कैसे पड़ेगा आप पर असर

Rule Change from 1st October

Rule Change From October 1: अक्टूबर 2025 का महीना इस साल खास है, क्योंकि यह कई नए नियम और बदलाव लेकर आने आया है जो आम लोगों के रोज़मर्रा के जीवन को सीधे प्रभावित करेगा. महीने की शुरुआत बुधवार से हो रही है, और इसके साथ ही कई जरुरी नियमों में बदलाव लागू हो रहा है. इसके अलावा अक्टूबर में कई बड़े त्योहार भी हैं, जिससे छुट्टियों की भरमार भी है.

एलपीजी की कीमत में बदलाव

अक्टूबर के पहले दिन से घरेलू एलपीजी (LPG) सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हो सकता है. दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और अन्य प्रमुख शहरों में 1 अक्टूबर से गैस सिलेंडरों की कीमतें बदल सकती है. इससे पहले यह बदलाव आखिरी बार 8 अप्रैल 2025 को किया गया था. इस बदलाव का असर सीधे घर के बजट और रोज़मर्रा के घरेलू खर्च पर पड़ेगा.

रेलवे टिकट बुकिंग के नए नियम

रेलवे ने टिकट बुकिंग में धोखाधड़ी रोकने के लिए 1 अक्टूबर 2025 से नए नियम लागू कर दिए हैं. अब आरक्षित टिकट ऑनलाइन केवल उन लोगों के लिए बुक हो पाएगी जिनका आधार सत्यापित है, और यह नियम आरक्षित टिकट की बुकिंग के पहले 15 मिनट के दौरान लागू होगा. यह नियम आईआरसीटीसी (IRCTC) ऐप और वेबसाइट दोनों पर लागू होगा.

पेंशन से जुड़े नियमों में बदलाव

1 अक्टूबर 2025 से नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS), यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS), अटल पेंशन योजना (APY) और एनपीएस लाइट (NPS Lite) में शुल्क संरचना में बदलाव किया गया है. पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने सीआरए (CRA) द्वारा लगाए जाने वाले शुल्क को सरल बनाते हुए सरकारी कर्मचारियों के लिए ई-प्रान किट (E-PRAN Kit) और एनपीएस लाइट सब्सक्राइबर के लिए शुल्क केवल 18 रुपए निर्धारित कर दिया है.

यूपीआई लेनदेन में बदलाव

1 अक्टूबर 2025 से यूपीआई (UPI) प्लेटफॉर्म जैसे फोनपे, गूगल पे और पेटीएम में पियर-टू-पियर (P2P) ट्रांजेक्शन को हटाने की सुविधा शुरू की जा रही है. इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य उपयोगकर्ताओं की वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करना और धोखाधड़ी की घटनाओं को रोकना है.

अक्टूबर में बैंक हॉलिडे

अक्टूबर में त्योहारों के कारण बैंक कई दिनों तक बंद रहेंगे. इस महीने कुल 21 बैंक हॉलिडे होंगे, जो अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हो सकते हैं. अक्टूबर में बैंक दशहरा, लक्ष्मी पूजन, महर्षि वाल्मीकि जयंती, दिवाली और छठ पूजा के अवसर पर बंद रहेंगे. इसलिए बैंकिंग कार्य से पहले हॉलिडे शेड्यूल की जांच करना बेहद जरूरी है.

अक्टूबर 2025 आम जनता के लिए बदलावों और त्योहारों का महीना है, जो सीधे उनके वित्तीय और दैनिक जीवन को प्रभावित करेगा. एलपीजी की कीमत, रेलवे टिकट बुकिंग के नियम, पेंशन शुल्क और यूपीआई सुविधाओं में बदलाव से लोगों की योजना और खर्चों पर असर पड़ेगा. ऐसे में बैंकिंग सेवाओं का लाभ लेने से पहले बैंक हॉलिडे का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है.