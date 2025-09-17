Noida Weather Update: एनसीआर में मौसम ने बदला मिजाज, तेज धूप के बाद हुई हल्की बारिश से मिली राहत

(Photo : AI)

नोएडा, 17 सितंबर : एनसीआर में बुधवार को मौसम ने एक बार फिर करवट ली. सुबह से जहां लोगों ने तेज धूप और उमस का सामना किया, वहीं दोपहर बाद अचानक आसमान में बादल घिर आए और हल्की बारिश ने लोगों को गर्मी और उमस से थोड़ी राहत दी. मौसम विभाग की ओर से इस दिन के लिए किसी भी प्रकार की बारिश की चेतावनी या अलर्ट जारी नहीं किया गया था. विभाग के अनुसार 17 से 22 सितंबर तक मौसम सामान्य रहेगा और अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री तक दर्ज किया जाएगा.

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, 17 से 20 सितंबर तक आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है, जबकि 21 और 22 सितंबर को आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा. इन दिनों के लिए किसी भी तरह की चेतावनी जारी नहीं की गई है. हालांकि, तापमान और अधिक आर्द्रता के चलते उमस बनी रहेगी.

गौरतलब है कि बीते दो दिनों से एनसीआर में भारी ह्यूमिडिटी के कारण लोग परेशान थे. सुबह और शाम के समय हल्की ठंडी हवाओं ने थोड़ी राहत जरूर दी, लेकिन दिन के समय तेज धूप और उमस ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया. बुधवार दोपहर हुई हल्की बारिश ने इस उमस को कुछ हद तक कम कर दिया और मौसम सुहावना बना दिया. स्थानीय निवासियों का कहना है कि सितंबर के मध्य में बारिश से थोड़ी ठंडक महसूस होती है, लेकिन मौसम में लगातार हो रहे उतार-चढ़ाव से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी बढ़ सकती हैं. डॉक्टरों की मानें तो इस समय फ्लू और वायरल बुखार के मामले भी बढ़ने लगते हैं. ऐसे में लोगों को एहतियात बरतने और खानपान पर ध्यान देने की जरूरत है.