Pahalgam Terror Attack: पहलगाम हमले से जुड़ी फोटो-वीडियो हो तो तुरंत भेजें, NIA ने जारी किया फोन नंबर

नई दिल्ली: 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हुए भयानक आतंकी हमले, जिसमें 26 निर्दोष पर्यटक मारे गए, उसकी जांच में अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने आम जनता से सीधी मदद मांगी है. यह हमला न केवल पर्यटकों पर, बल्कि पूरे देश के दिल पर हमला था. अब जांच एजेंसी चाहती है कि जो भी व्यक्ति उस दिन पहलगाम में मौजूद था, वह अपने मोबाइल में कैद तस्वीरें, वीडियो या कोई भी अहम जानकारी साझा करे. Read Also: ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाया पाक LoC पर नागरिक इलाकों को बना रहा निशाना, सेना अलर्ट मोड पर.

NIA ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया पर एक सार्वजनिक अपील जारी की है जिसमें उन्होंने पर्यटकों, स्थानीय लोगों और गवाहों से कहा है कि अगर उनके पास कोई भी फोटो, वीडियो या जानकारी है जो हमलावरों की पहचान या उनके तरीकों से जुड़ी हो, तो वे उसे जरूर साझा करें.

NIA Appeals to People to Share Information on Pahalgam Terror Attack, Releases Phone Numbers pic.twitter.com/tEHN5woMIB

— NIA India (@NIA_India) May 7, 2025