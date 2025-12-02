Mumbai: दहिसर में पत्नी और टीनएज बेटी की हत्या की कोशिश, 36 वर्षीय आरोपी गिरफ्तार

मुंबई (Mumbai) के दहिसर (Dahisar) में रविवार देर रात एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां पुलिस ने 36 वर्षीय हनुमंत सोनवाल को अपनी पत्नी और 14 साल की बेटी की हत्या की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया. पुलिस के अनुसार, सोनवाल ने अपनी बेटी प्रियांशी पर हमला किया, जिससे उसकी गर्दन पर गंभीर चोट आई और उसे पांच टांके लगाने पड़े. उसके बयान के आधार पर हत्या की कोशिश का केस दर्ज कर आरोपी को सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 3 दिसंबर तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया. प्रियांशी दहिसर में अपनी मां राजश्री और पिता हनुमंत के साथ रहती है. राजश्री एक डायमंड कंपनी में कार्यरत हैं, जबकि सोनवाल पेस्ट कंट्रोल एजेंसी में नौकरी करता है. पुलिस का कहना है कि राजश्री ने लंबे समय से जारी घरेलू हिंसा और हैरेसमेंट के चलते बांद्रा कोर्ट में तलाक की अर्जी दे रखी थी. यह भी पढ़ें: Dombivali Shocker: पहले पत्नी की हत्या की..फिर ट्रेन के सामने कूदकर दे दी जान, पारिवारिक विवाद ने डोंबिवली में कर दिया घर तबाह

इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, बेटी ने अपने बयान में बताया कि आरोपी पिता अक्सर नशे में उसकी मां के साथ मारपीट करता था. शनिवार को राजश्री और प्रियांशी ने जन्मदिन मनाने के लिए बाहर डिनर किया था, जबकि सोनवाल घर पर ही था. लौटने पर उसने रिश्तेदारों को बुलाया, राजश्री पर बेवफाई के आरोप लगाए और गाली-गलौज की. अगले दिन भी घर का माहौल तनावपूर्ण रहा. रविवार को राजश्री तलाक के संबंध में वकील से मिलने नालासोपारा गईं. लौटते समय दोनों के बीच फिर विवाद हुआ. इस दौरान राजश्री ने बताया कि वे घर बेचकर बेटी के साथ पुणे में शिफ्ट होने की सोच रही हैं.

आधी रात का हमला

रविवार रात करीब 10 बजे सोनवाल घर से बाहर गया. मां बेटी सो चुकी थीं कि आधी रात प्रियांशी दर्द से चीखते हुए जागी। उसकी गर्दन से खून बह रहा था और उसने देखा कि उसका पिता उसकी माँ के पास खड़ा है, हाथ में एक ब्लेड लिए हुए. वह घबराकर चिल्लाई, जिससे राजश्री जाग गईं और पड़ोसी भी मौके पर पहुंच गए. उन्होंने स्थिति बिगड़ने से पहले आरोपी को घर से बाहर कर दिया।

इलाज और गिरफ्तारी

प्रियांशी को तुरंत शताब्दी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. मेडिकल जांच के बाद पुलिस ने उसका विस्तृत बयान दर्ज किया, जिसके आधार पर सोनवाल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. इसके बाद पुलिस ने उसे इलाके से गिरफ्तार कर लिया.

दहिसर पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर सर्जेराव पाटिल ने पुष्टि की कि आरोपी पर हत्या की कोशिश और घरेलू हिंसा से जुड़े प्रावधानों के तहत केस दर्ज हुआ है. उन्होंने कहा कि यह भी जांच की जा रही है कि हमला पहले से प्लान किया गया था या नहीं.